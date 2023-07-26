Google maakt Streetview weer beschikbaar in Duitsland na pauze van 12 jaar

Google maakt Streetview weer beschikbaar in Duitsland. Het bedrijf trok zich daar in 2011 terug na rechtszaken en ophef over de privacyimpact. Streetview is nu weer met geactualiseerde beelden beschikbaar voor een groot deel van het land. Later volgen de overgebleven gebieden.

Google Streetview is per direct weer beschikbaar in Duitsland, zegt Google. Dat gebeurt na meer dan twaalf jaar; Google trok zich in 2011 al terug. Met Streetview kan een groot deel van Duitsland virtueel worden bezocht, op nog enkele plekken na die grotendeels buiten de dichtsbevolkte gebieden liggen. Toen Google in 2011 stopte met Streetview, waren alleen de twintig grootste steden nog te zien. Daar komen nu veel andere gebieden bij.

De beelden zijn bovendien geactualiseerd. De meeste Streetview-foto's zijn gemaakt in 2022 of 2023. In juni ging Google bovendien opnieuw de weg op in Duitsland voor het maken van nog nieuwere beelden. Google zegt ook de gebieden mee te nemen die momenteel nog niet zijn meegenomen.

Google zegt dat het, net als in andere landen, gezichten en kentekenplaten automatisch blurt. Het bedrijf geeft geen verdere informatie over eventuele privacymaatregelen die in Duitsland strenger zijn dan in andere landen, hoewel dat de reden was dat Google zich daar destijds moest terugtrekken. Een van de grootste obstakels was het verzamelen van SSID's, wat Google tijdens het maken van de beelden deed. Na meerdere klachten en rechtszaken besloot Google in Duitsland te vertrekken.

Duitsland Google Streetview

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 26-07-2023 08:08
135 • submitter: RonnieKo

26-07-2023 • 08:08

135

Submitter: RonnieKo

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jpsch 26 juli 2023 08:16
Zie nog steeds niet in wat SSID functioneel met streetview te maken heeft.
wildhagen
@jpsch26 juli 2023 08:23
Dat is in 2010 al uitgelegd door Google:
In a letter to data protection authorities across Europe, Google said it needs to record houses' Wi-Fi data to help it provide location-based services

[...]

"The data which we collect is used to provide location-based services within Google products and to users of the Geolocation API," Raphael Leiteritz, Google product manager, wrote in the letter. "For example, users of Google Maps for Mobile can turn on 'My Location' to identify their approximate location based on cell towers and Wi-Fi access points which are visible to their device."

The company said the Wi-Fi data could help provide location-based services to people whose phones do not have GPS, for example.

According to the letter, Google uses two pieces of the data collected during the driving operation: the MAC address of each access point and the GPS co-ordinates of the vehicle at the point at which the access point was visible.
Zie https://www.zdnet.com/art...w-cars-record-wi-fi-data/

De blogpost van Google zelf hierover: https://europe.googleblog...ected-by-google-cars.html

En de brief (PDF-format): http://static.googleuserc..._dpas_wifi_collection.pdf

Zowel in Nederland als België leverde dat boetes, onderzoeken en ophef over:

NL: nieuws: Google Nederland riskeert dwangsom met in kaart brengen wifi-routers
BE: nieuws: Belgisch parket onderzoekt privacyschending Google Street View
Vexxon @wildhagen26 juli 2023 09:11
Dat is de korte en zeer nette versie.

Google heeft hier echter meermalen over gelogen
Google's public version of events of how it came to secretly intercept Americans' data sent on unencrypted Wi-Fi routers over a two-year period doesn't quite mesh with what the search giant told federal regulators.
And if Google had its way, the public would have never learned the software on Google's Street View mapping cars was "intended" to collect payload data from open Wi-Fi networks.

A Federal Communications Commission document disclosed Saturday showed for the first time that the software in Google's Street View mapping cars was "intended" to collect Wi-Fi payload data, and that engineers had even transferred the data to an Oregon Storage facility. Google tried to keep that and other damning aspects of the Street View debacle from public review, the FCC said.

Google accompanied its responses to the FCC inquiry "with a very broad request for confidential treatment of the information it submitted," the FCC said, in a letter to Google, saying it would remove most of the redaction from the FCC's public report and other documents surrounding the debacle.

The FCC document unveiled Saturday is an unredacted version of an FCC finding, which was published last month with dozens of lines blacked out. The report said that Google could not be held liable for wiretapping, despite a federal judge holding otherwise.

The unredacted FCC report refers to a Google "design document" written by an engineer who crafted the Street View software to collect so-called payload data, which includes telephone numbers, URLs, passwords, e-mail, text messages, medical records, video and audio files sent over open Wi-Fi networks.
bron

Dat hele verhaal laat wel zien dat Google vooral niet geïnteresseerd was/is in de privacy van gebruikers en de wijze waarop ze de verschillende instanties eigenlijk niet serieus namen door onder andere meermalen te liegen over het verwijderen van deze gegevens.

Niet zo gek dus dat ze er nu het publiek niet aan willen herinneren wat er destijds gebeurd is.
Ook vrij apart dat het op zijn minst niet even genoemd wordt in bovenstaande artikel.
dmantione @Vexxon26 juli 2023 09:59
Belangrijkste is: Er zijn meerdere goede systemen voor plaatsbepaling, zoals GPS, Galileo en Loran. Het is dus prima mogelijk om plaatsbepaling te doen zonder privacyschending en in de belangenafweging wint dan altijd de privacy. De kwestie van telefoons zonder GPS is in het huidige aanbod zeer vergezocht.
Maestro.mosjuh @dmantione26 juli 2023 10:50
"De kwestie van telefoons zonder GPS is in het huidige aanbod zeer vergezocht."

Deze kwestie speelde 13 jaar geleden - de begindagen van smartphones. Toen hadden een boel telefoons nog geen GPS - en diegene die dat wel hadden hadden een langere "Time to first fix" dan de telefoons van nu (en additionele locatie-informatie kon die tijd verkorten).

(het was in de begindagen niet ongebruikelijk als het een minuut of langer duurde voordat de GPS een fix had)
Terr-E @Maestro.mosjuh26 juli 2023 17:09
Toen hadden een boel telefoons nog geen GPS - en diegene die dat wel hadden hadden een langere "Time to first fix" dan de telefoons van nu
Ja poeh, vertel mij wat ! Mijn oude Nokia N95 uit 2007 had regelmatig enkele minuten nodig tot 'ie een fix kreeg. Dat is tegenwoordig gelukkig een stuk beter.
haam @Terr-E26 juli 2023 18:35
En dan moest je niet al onderweg zijn, dan ging mijn HTC P3300 over zn nek. Tegen de tijd dat ie dacht te weten waar je was, was je al een kilometer verder.
BlaDeKke @Maestro.mosjuh26 juli 2023 12:09
En dan had je ook nog wel even te maken met hoog energieverbruik tijdens gps. Maar dat valt tegenwoordig ook wel mee.
Gropah @dmantione26 juli 2023 11:02
Maar lang niet elk systeem is in elke telefoon te gebruiken. Daarbij zijn ze vaak ook niet zuinig met energie waardoor genoeg mensen het niet standaard aan willen. En ze hebben allemaal de locatiebepaling rechtenset nodig.

Door een gigantische database met wifi netwerken te hebben, inclusief locatie, kun je op basis van de beschikbare wifi netwerken ook een goede poging wagen waar iemand is. Zonder locatierechten, of de chip.
dmantione @Gropah26 juli 2023 12:02
Ik snap je punt over rechten niet: Je hebt van niemand toestemming nodig om het GPS-signaal te kunnen ontvangen.

Wat in een telefoon te gebruiken is, is een keus van de fabrikant. Het gebruik van wifi-informatie is evenzeer een keus als een keus tot gebruik van GPS. Alleen betalen voor wifi anderen de prijs met hun privacy doordat ze in de database staan. Lijkt mij dat het enige oordeel hier kan zijn dat de telefoonfabrikant dan maar GPS moet gaan gebruiken.
Gropah @dmantione26 juli 2023 12:42
Ik snap je punt over rechten niet: Je hebt van niemand toestemming nodig om het GPS-signaal te kunnen ontvangen.
Je hebt geen toestemming nodig om gps signalen op te vangen. Maar een app maker heeft wel toestemming van een gebruiker nodig om locatiebepaling te doen. En om daarbij gps te gebruiken, moet de gebruiker dat wel aan hebben staan. Met zo'n wifi database kan Android een grofstoffelijke locatie geven
dmantione @Gropah26 juli 2023 12:48
Ja, dat is natuurlijk totale kolder, Google maakt Android en is dus vrij om de rechten zo te regelen als ze willen. Dit gaat over Google niet over appbouwer en Google heeft niemands toestemming nodig om GPS te ontvangen.

Je gaat mij overigens niet zomaar wijsmaken dat een applicatie geen rechten nodig heeft om in Googles SSID-database te mogen rondneuzen, als dat wel zo is dan is dat een klacht aan de APG waard.
Stoelpoot @dmantione27 juli 2023 13:12
Naast wat er door anderen al is genoemd, is plaatsbepaling zonder privacyschending helemaal niet zo maar mogelijk. Je locatie is namelijk ook privacygevoelige data, en als deze niet zo precies hoort te zijn als via GPS kan het bevorderlijk zijn voor de privacy om juist de algemene locatie te gebruiken in third party apps. Bijvoorbeeld bij het vinden van een dichtsbijzijnde winkel op een website.
dmantione @Stoelpoot27 juli 2023 13:44
Het is niet mogelijk om een precieze locatie minder precies te maken?
Harrie_ @jpsch26 juli 2023 08:19
Helemaal niets, maar Google wil maar al te graag in het bezit zijn van al die SSID's. Zo kunnen ze, ook als GPS is uitgeschakeld op je (Android) telefoon, toch vrij accuraat bepalen waar je je bevindt op basis van de SSID's die telefoon binnen bereik heeft.
Oon @Harrie_26 juli 2023 10:34
Logisch toch? Assisted GPS is tegenwoordig de standaard, het voordeel dat Google heeft is dat ze dat op serverniveau (ook) kunnen afhandelen met de info die ze al hebben. Zorgt er alleen voor dat Android apparaten sneller een goede locatie hebben.
De GPS-horloge van onze kleine doet hetzelfde, alleen dan lokaal, en dan merk je dat je zo'n apparaat toch al snel een uur op iedere belangrijke locatie moet hebben gehad om daar meteen de juiste locatie te hebben. Scheelt wel enorm veel batterij, want blijkbaar is het lijstje SSID's in de buurt ophalen efficiënter dan met een satelliet communiceren :+
DropjesLover @Oon26 juli 2023 11:29
GPS satelieten doen geen communicatie, die sturen een timing-signaal. Je GPS software bevat alle signatures en orbit-paden. Met welke satelieten je ziet, waar ze horen te zijn en wat de time-shift van het timing signaal is weet je waar je bent.
Harrie_ @Oon26 juli 2023 11:11
Zeker logisch, ik zeg toch ook niet dat het niet logisch is? Ik geef alleen maar antwoord op de vraag van jpsch
Oon @Harrie_26 juli 2023 11:17
Was ook niet zo zeer een tegenstelling als reactie op jouw bericht, meer een toevoeging :)
StefanJanssen @Harrie_26 juli 2023 10:19
Ik ben van alle Google services op mijn telefoon gestapt naar opensource alternatieven vanwege deze reden. Ik stond op de fiets stil naast een mcdonalds en kreeg een notificatie met de vraag of ik de mcdonalds wil reviewen...
DropjesLover @StefanJanssen26 juli 2023 11:26
Op basis van je GPS locatie en tijd daar stil gestaan is ook al te verwachten dat je daar bent geweest, daar hoef je de McD SSID niet voor te hebben.
StefanJanssen @DropjesLover26 juli 2023 11:41
GPS stond destijds (zoals bij mij standaard) gewoon uit. Het feit dat ze mij ongevraagd dit soort berichten sturen adhv SSID was mij iets te veel.
MrMonkE @StefanJanssen26 juli 2023 12:52
Zou dat gesponsord worden door McDonald's? Ik denk van wel. O-)
Ik denk juist dat als je GPS aan had gestaan je de melding niet had gehad. Maar omdat hij nu opeens de McDonald's SSID zag dacht google 'Hey, cashen!'

"The only way to win is not to play"
Maar dat had je al bedacht gezien je opensource alternatieven.
Welke opensource alternatieven gebruik je zoal?
SadisticPanda @StefanJanssen26 juli 2023 23:12
Geen idee wat voor brol je allemaal op telefoon hebt, maar ik heb google services al jaren aanstaan en ik heb nog nooit 1 melding gehad voor iets te reviewen. Alles staat gewoon aan; niks van addblockers of wahever en niet geroot of whatever.

Enige melding die ik krijg, is van de de winkel waar ik zelf beheerder van ben als iemand review achterlaat, maar ik heb nog nooit of nooit een popup gekregen van google met iewat van reclame of vragen om reviews
StefanJanssen @SadisticPanda27 juli 2023 08:20
Dit was 12 jaar geleden. Google is hierna berispt voor dit gedrag.
trucker0werner @Harrie_26 juli 2023 08:26
Klopt idd, je kan extra hulp krijgen van netwerken in de buurt boor betere positiebepaling.
Al is dit ook op te lossen door alle gps data van alle soorten verschillende netwerken samen te voegen.
Op me gsm zie ik geregeld dat ik 50sataljeten ontvang en 36 in gebruik zijn.
RonnieKo @trucker0werner26 juli 2023 10:35
Dat kan ook zijn dat je dan naast GPS-satellieten ook Glonass- en/of Galileo- satellieten ziet. De meeste moderne telefoons kunnen met deze drie overweg.
lenwar
@Harrie_26 juli 2023 12:32
Ook op een Apple telefoon met een Google app (op de achtergrond).

En laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zullen hun GPS/locatievoorzieningen uit hebben staan in de praktijk?
RogerWilco2 @lenwar26 juli 2023 13:39
Ik heb het voor alles behalve de TomTom app uitgezet.
lenwar
@RogerWilco226 juli 2023 13:44
Dus het staat wel aan in je besturingssysteem. Daar gaat het precies om. :)
Termin8r @lenwar26 juli 2023 17:35
En laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zullen hun GPS/locatievoorzieningen uit hebben staan in de praktijk?
Ik heb het al jaren standaard uit staan en zet het incidenteel alleen even aan voor zover ik het nodig heb voor m'n eigen plaatsbepaling. Daarna gaat het onmiddellijk weer uit.

Maar je hebt gelijk: de gemiddelde smartphonegebruiker is (geestelijk) lui en laat 't gewoon aan staan. Dat ondersteunt het verdienmodel van de dataslurpers en het lijkt helaas maar weinig mensen iets te boeien.
_Thanatos_ @Harrie_26 juli 2023 10:49
Ik snap niet wat dat te maken heeft met positiebepaling. Wifi is daar bijzonder slecht in.
DropjesLover @_Thanatos_26 juli 2023 11:30
Wifi is tegelijkertijd ook zeer lokaal. Je fix is dus redelijk instant, op ~30m nauwkeurig.
SkiFan @DropjesLover26 juli 2023 12:24
Krijg je dus, als mensen hun AP verhuizen, dat gebruikers ineens op een andere locatie zitten.
arnoldus1955 @SkiFan26 juli 2023 13:27
Het systeem kijkt allicht niet naar uitsluitend 1 maar naar verschillende herkenbare bakens, waardoor 1 toestel dat verhuist verwaarloosbaar is.
nehal3m @SkiFan26 juli 2023 20:11
Android-telefoons kunnen dat gewoon live aan Google melden. Als jij verhuist en je neemt je AP mee dan verbind je telefoon ermee op de nieuwe locatie en die informatie slurpt Google op.

Wellicht dat het even duurt voor dat is verwerkt maar het corrigeert zichzelf wel.
Zynth @jpsch26 juli 2023 08:21
Niets, maar omdat ze toch rondreden verzamelden ze die informatie ook.
"Handig" om in Android toch precies te weten waar iedereen is, zelfs als ze locatie(gps) uit hebben staan.
Mogelijk was die data zelfs de hele businesscase voor streetview; en als je dan tochrond rijdt kan je net zo goed fotos maken.

Omdat onderandere dat niet mocht, zijn ze powerplay gaan spelen door te dreigen met dan maar geen streetview. De reactie daarop van de Duitsers viel ze tegen. :Y)

[Reactie gewijzigd door Zynth op 23 juli 2024 09:55]

Caayn @Zynth26 juli 2023 08:27
Nog een stapje verder zelfs. Na een audit kwam Duitsland erachter dat Google's streetview auto's "per ongeluk" (aldus Google) niet alleen SSID informatie aan het scannen waren maar ook actief netwerkverkeer opslaan van open WiFi punten.
watercoolertje @jpsch26 juli 2023 08:22
Direct niks, maar simpelweg omdat 2 dingen in 1 keer doen (vaak) handiger is dan 2 dingen in 2 keer.

De SSID worden aan een locatie gekoppeld en zo kunnen ze dus adhv je wifi beter zien waar je bent en dus beter of afstemmen (zowel qua diensten als qua advertising). Het heeft dus zeker nut voor Maps en andere Google diensten.

De grootste ophef ging daar trouwens niet om wat ik me kan herinneren, maar dat ging om het (onterecht) verzamelen van data die over (open) wifi-netwerken ging...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 09:55]

sygys @jpsch26 juli 2023 08:22
Ik vraag me af wat Google aan die informatie heeft. Iedere Android gebruiker geeft toch al zijn locatie weg aan de techreus. Het zou kunnen zijn dat het op open netwerken direct inlogt en kijkt wat er aan info te halen valt?
janremie @sygys26 juli 2023 08:27
GPS heeft toch vaak wat moeite om een plaatsbepaling te doen. Als je eenmaal een fix hebt gaat het wel goed. Maar om die eerste plaatsbepaling te doen helpt het erg als je telefoon al ongeveer weet waar je bent en versnelt het locatiebepaling proces.
Ik weet niet of Android/Google het ook zo gebruikt, maar dit kan erg helpen.

Verder kan ik me iets herinneren dat als je iets als "_nomap" achter je ssid zet, hij hem niet opslaat.
Caayn @janremie26 juli 2023 08:33
Allebei correct. Google gebruikt Wifi en telefoon netwerken, naast GNSS (GPS), om jouw locatie te bepalen. Google noemt dit "high accuracy", je kan enkel GNSS gebruiken maar Google zal je pushen om "high accuracy" te gebruiken en dus toestaan om Wifi/cellular te scannen.

Je moet inderdaad "_nomap" als achtervoegsel toevoegen aan jouw SSID als je niet meegenomen wilt worden 8)7

https://support.google.com/maps/answer/2839911
https://support.google.com/maps/answer/1725632

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 09:55]

wildhagen
@Caayn26 juli 2023 08:38
Stond idd ook op de FP: nieuws: Google: verander ssid om niet in wifi-database te komen

Maar dat is onwenselijk, dit is een opt-out systeem, dat moet je eigenlijk niet eens willen. Het zou een opt-in moeten zijn. Mensen die dus wel willen worden geindexeerd door Google zouden dat expliciet moeten aangeven, en dus niet andersom.

Best Practice voor Privacy hoofstuk 1, sectie 1, is: gebruik altijd opt-in, géén opt-out.
Rinzwind @wildhagen26 juli 2023 08:43
Dat werkt dus niet als je het wil gebruiken voor grove locatiebepaling. Sowieso weinig privacy aan, een wifi netwerk dat per definitie lokaal uitzend. Het is niet dat ze verbinding kunnen maken en je netwerk gaan scannen. Dat kunnen ze natuurlijk wel via je Android telefoon;)
The Zep Man
@Rinzwind26 juli 2023 08:51
Dat werkt dus niet als je het wil gebruiken voor grove locatiebepaling. Sowieso weinig privacy aan, een wifi netwerk dat per definitie lokaal uitzend.
Meer privacy dan dat het ergens samen met veel andere draadloze netwerken centraal in een database wordt opgeslagen.

Prima als besloten wordt (zoals in Nederland en veel andere landen) om die informatie als publiekelijk te beschouwen, maar laat in andere situaties perfect niet de vijand zijn van goed.

Het wordt leuk als mensen BSN's (die je kan genereren!) in SSID's gaan zetten. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 09:55]

Andros @Rinzwind26 juli 2023 09:55
Veel mensen gebruiken de standaard wifi SSID die hun internetprovider verzint. Vaak is dit een of ander gegenereerde code met naam van de provider er in (reclame) maar sommige providers presteren het om hier ook een klantnummer oid in te verwerken. En dan valt er al het een en ander aan data te achterhalen wat gewoon niet nodig is.
calvinturbo @Andros26 juli 2023 13:24
Dat is eerder de schuld van de provider dan van Google toch?
Andros @calvinturbo26 juli 2023 13:55
Dan hoeft Google ze nog niet te gaan indexeren zonder normale reden toch?
moppentappers @wildhagen26 juli 2023 08:44
Je zou kunnen stellen dat het publieke informatie is, met op in had dit hele idee sowieso geen kans van slagen gehad, soms is het natuurlijk ook gewoon ingecalculeerd risico, dat een actie discutabel is.
wildhagen
@moppentappers26 juli 2023 08:51
Je zou kunnen stellen dat het publieke informatie is, met op in had dit hele idee sowieso geen kans van slagen gehad, soms is het natuurlijk ook gewoon ingecalculeerd risico, dat een actie discutabel is.
Sorry, maar "zonder dataverzameling van iedereen werkt ons produkt niet (goed)" is niet echt een héél sterke reden om dan maar mensen hun gegevens zonder toestemming te verzamelen.

Publieke informatie is het ook niet zomaar. Dat je het uitzend geeft anderen niet het recht om het zomaar voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Telefoons zenden hun signaal/gesprekken ook uit zodat iedereen het kan opvangen, maar dat maakt het nog niet legaal om die data ongevraagd en zonder toestemming te verzamelen.

Privacy (en bijbehorende wetgeving) gaat écht voor de commerciele belangen van in dit geval Google. Bedrijven, of dat nu een klein bedrijf of Google is, staan niet boven de wet. Ook al lijken sommige bedrijven dat soms wel te denken.
MrMonkE @janremie26 juli 2023 09:16
Ja hier had ik op mijn Windows Mobile PDA (Heh. ja.. tijdje terug inmiddels) een tooltje voor dat de laatst geziene GPS satellieten cachde. Dat hielp goed.
blorf @sygys26 juli 2023 08:46
Dat gaat waarschijnlijk veel verder dan algemeen bekend is.
Zo kan iedereen die met zijn telefoon op zijn wifi zit terwijl de Streetview auto voorbij gaat gelinkt worden aan een huis-verbinding, waarbij door overlappende SSID's ook grof in kaart kan worden gebracht met wie iedereen fysiek contact zou kunnen hebben.
FrostyPeet 26 juli 2023 08:28
Ik heb het idee dat de Duitsers alerter zijn op privacy. Dat er van die winkeltjes zijn waar je je smartphone kan laten ont-googlen bijvoorbeeld. Het is ook een terugkerend thema op de Chaos Computer Club.

Aan de ene kant is het handig, als voorbereiding op vakantie bijvoorbeeld. Of als je naar een kennis gaat. Aan de andere kant maak je het rondtrekkende bendes wel erg gemakkelijk om een "mooi" huis met bijbehorende auto te vinden. Of een zonnepanelenpark om koper te stelen. Waar ATM's staan, en hoe de directe omgeving is.

Vraag me af hoe actueel die beelden zijn. In mijn straat is al zoveel veranderd t.o.v. de foto's.
MaestroMaus @FrostyPeet26 juli 2023 08:33
Het is net alsof ze ervaring hebben met een totalitaire staten die informatie over ze misbruikt...
Rinzwind @MaestroMaus26 juli 2023 08:43
De rest van Europa ook, met NL als uitschieter.
Andros @Rinzwind26 juli 2023 09:57
Uitschieter? Je geschiedenislessen zijn waarschijnlijk erg NL-georienteerd geweest maar ga eens horen in Frankrijk en Polen bv. Die oorlog was een stukje groter dan hetgeen op school is verteld.
Seditiar @Andros26 juli 2023 11:53
Het lijkt me dat de persoon boven je doelt op het feit dat de Nederlandse staat kampioen is van informatie opslaan over hun eigen burgers. Al bijna 100 jaar.
_Pussycat_ @Andros26 juli 2023 17:19
Op school werd jou niet verteld dat de oorlog ook in Polen was?? Wat voor school is dat dan?
mfkne @FrostyPeet26 juli 2023 08:50
heb het idee dat de Duitsers alerter zijn op privacy
Ja, maar tegelijkertijd gebruiken ze heel graag hun Payback of Deutschlandcard tijdens het winkelen, waardoor een derde partij een lijst van alle aangekochte producten in honderden van winkels kan vergaren. En diezelfde mensen betalen dan contant, want privacy.

Ik begrijp mijn mede-Duitsers al heel lang niet meer.
avlt @FrostyPeet26 juli 2023 10:37
Duitsers zijn inderdaad alerter op privacy; op het paranoide af. Iedere discussie over het invoeren van digitale middelen van de overheid verzandt in privacy-discussies.

Om die reden is Duitsland een digitaal ontwikkelingsland; iets online regelen bij de gemeente of elders is vrijwel onmogelijk. Onlangs nog de pensioenaanvraag van mijn (Duitse) partner gedaan. Drama. Letterlijk wat de Duitsers zo treffend "papierkrieg" noemen. Zelfs email kan niet (alleen een Duits emailadres bij een aantal Duitse providers worden erkend; je moet je daarvoor met een Duits, Oostenrijks of Zwitsers telefoonnummer identificeren)
De_Bastaard 26 juli 2023 08:50
Jammer.

Ik vond het eigenlijk wel fijn dat je ons huis niet via streetview kon bekijken.
wildhagen
@De_Bastaard26 juli 2023 08:55
Volgens mij heb je gewoon de mogelijkheid om je woning te laten blurren, toch? Zie https://nl.mashable.com/t...om-je-dat-zeker-moet-doen voor hoe dat moet.

Of is die optie tegenwoordig niet meer mogelijk?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @wildhagen26 juli 2023 08:58
Het nadeel daar is dat iets wat geblurred is ook interessant is voor veel mensen. Je trekt op die manier aandacht waardoor het middel soms erger is dan de kwaal.
zyberteq @wildhagen26 juli 2023 13:29
Kan nog steeds, laatst nog een huis gevonden (dankzij een aankoop op Marktplaats), dat geblurred was, de 2 andere huizen in dat rijtje waren gewoon zichtbaar. Dus ik snap niet zo goed waarom mensen dat doen.
Misschien dat ze het Streetview shot niet mooi of representatief vinden?
Ceaus @De_Bastaard26 juli 2023 09:01
Dat kun je aanvragen/afdwingen: Streetview > Rechtsonder > "Probleem melden"
Manatwork @De_Bastaard26 juli 2023 10:44
Wat is daar eigenlijk het probleem bij? Iedereen die door je straat loopt ziet je huis ook.
wildhagen
@Manatwork26 juli 2023 10:50
Ja, alleen moet je er dan fysiek bij zijn, dat valt al snel op als een potentiele kwaadwillende (inbreker ofzo) uitgebreid een woning loopt te bestuderen. Via Streetview kan je het lekker anoniem op afstand doen, en kan in principe de hele wereld meekijken.

Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen dat een fijn idee vind. Zeker als je bijvoorbeeld exotische/kostbare dingen in je woning hebt staan. Of blurren dan dé oplossing is kan je over discussieren (ik denk het niet, precies om de reden die @Bor hierboven al noemt), maar dat men het niet prettig vind om open en bloot voor de hele wereld zichtbaar te zijn kan ik me best wat bij voorstellen.
mfkne @wildhagen26 juli 2023 11:06
Zorgt blurren niet juist voor een Streisand-effect?
_Pussycat_ @mfkne26 juli 2023 17:23
Nouja half Duitsland was ongeveer geblurred, dus dat viel dan weer mee. Maar wel erg irritant. Ik ben soms twee uur wezen rijden met miepende kinderen in de auto om te zien waar een huis is (wilde kopen). Zie dat de buurt niks is en rij terug.

Street view was toch wel beter geweest, ook voor het milieu.
Kazu 26 juli 2023 08:13
Een van de grootste obstakels was het verzamelen van SSID's, wat Google tijdens het maken van de beelden deed.
Ik kan zo snel niets vinden of Google dit nu bij het hervatten in Duitsland dus niet doet (in Duitsland specifiek). Is Duitsland hierin van mening verandert?
MrMonkE @Kazu26 juli 2023 08:22
Ja.. dat was tijdje terug. Het was 'per ongeluk' als ik het goed onthouden heb.
Maar er speelde wel meer.
Volgens mij was die SSID ook niet zobelangerijk want die kun je gewoon voor kiezen NIET te verzamelen.
Het had meer met privacy wetgeving en het filmen en publiceren van woningen te maken volgens mij.
_Thanatos_ @MrMonkE26 juli 2023 10:47
Het verzamelen van je persoonsgegevens (wat een SSID ook is) hoort opt-in te zijn. Dat is trouwens geen mening, dat is gewoon de wet, en dat is maar goed ook (en dat laatste is weer wel een mening :)). Dus de keuze om NIET te verzamelen is geen argument om het toe te laten.

Als ik me goed herinner, kon je die keuze maken door van te voren te weten (hoe?) dat ze je SSID komen scannen, en door in je Google account aan te geven dat je dit niet wil. Dus je hebt een Google account nodig, én je moet weten dat ze langskomen, én je moet weten waar die optie verstopt zit (en verstopt zit ie).

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 23 juli 2024 09:54]

MrMonkE @_Thanatos_26 juli 2023 10:54
Hmm ik had een SSID niet echt als persoonlijke informatie gezien in mijn eerdere gedachte. Maar als je langs een landelijk gelegen boerderij rijdt is het natuurlijk wel een keihard persoonsgegeven opeens ipv in een druk bevolkte stad.

Die opt-out is volgens mij niet rechtmatig in de EU of is dat alleen voor bepaalde diensten?
Die opt-out, zoals je hem omschrijft, klinkt inderdaad een wassen neus. :/
lenwar
@MrMonkE26 juli 2023 12:31
In een drukke stad is het net zo goed een persoonsgegeven. Door langs te lopen/rijden zie je ze komen en gaan, wanneer je passeert. Je kan met een redelijke zekerheid van voor naar achteren het aan huizen koppelen.
Met hoogbouw is dit iets complexer.

Stel dat één persoon in jouw kennissenkring een Android toestel heeft, jouw NAW-gegevens in diens telefoon heeft staan (of gebruik maakt van locatievoorzieningen) en één keer op jouw wifi is geweest (of een keer in jouw huis/tuin is geweest, waar het signaal toch echt veel sterker is) is de koppeling gemaakt.
Ditzelfde kan effectief ook als iemand een Apple telefoon heeft met één van de Google-apps actief.

Dit gebeurd allemaal ongevraagd en onopgemerkt, zonder dat de bewoner er expliciet of redelijkerwijs impliciet toestemming voor heeft gegeven.
MrMonkE @lenwar26 juli 2023 12:45
Weet je, @lenwar , ik begin me zo onderhand af te vragen waarom wij dat gewoon toe staan.
Want je hebt volkomen gelijk dat ze met hun aanvullende informatie sneller kunnen bepalen wie wie is.
Met hoogbouw zou je nog signaal sterkte kunnen meewegen in je afweging met de aanvullende informatie. En bij Google zitten wel slimmere mensen dan mij dit soort zaken te bedenken dus ik denk dat we hier in een korte discussie nog niet aan de oppervlakte komen van wat ze allemaal kunnen/doen.

Misschien als iedereen dezelfde SSID neemt. :)
Maar dan hebben ze nog je MAC adressen. :/
lenwar
@MrMonkE26 juli 2023 13:35
We staan het toe omdat het abstract is. Je ziet het niet fysiek. Wat Google (en vele anderen, maar het gaat hier over Google) doet, is het equivalent van de Britse paparazzi doet.

Het komt er op neer dat er 24x7 iemand achter je aan loopt, opschrijft wat je waar met wie doet, dat terugkoppelt, het langs een psycholoog stuurt, dat laat interpreteren om een zo compleet mogelijk profiel van je persoon te maken.
En dat om jou schreeuwerige advertenties te kunnen laten zien.

Vervolgens zijn er mensen die dit “onbewust” ook nog versterken door daadwerkelijk gebruik te maken van de diensten van het bedrijf dat dit doet, of nog erger. Ook maar één cent aan het bedrijf te doneren dat deze verwerpelijke praktijken uitvoert. Open en bloot.

Moet je je eens voorstellen als de overheid dit doet op het niveau van Google. Dan is de wereld te klein, maar op een één of andere manier lijken mensen het oké te vinden. Vermoedelijk omdat het te abstract is.
mdcoo @lenwar26 juli 2023 21:05
Vraag mij af wat een Android telefoon nu met dit bericht te maken heeft? En omschrijf eens wat Android telefoon is? Welk merk? Want je suggereert nu dat alle Android telefoons dit doen. Ik denk dat je je vooral moet richten op Android telefoons afkomstig van Chinese merken. Telefoon uit de Pixel lijn kan je enigzins met een iPhone vergelijken, andere vergelijkingen zijn Apple's & Banana's met elkaar vergelijken.
Buiten dat. SSID's zijn niet in een paar seconden duidelijk te tracken. Het is een weerkaatsend signaal. En 5 Ghz zal alleen maar moeilijker worden om te tracken. Als mensen echt geven om hun privacy, neem dan altijd je eigen Router en AP + VPN.
lenwar
@mdcoo27 juli 2023 08:16
In het draadje van dit artikel ging het over het vergaar gedrag van Google. Aldoende haalde ik Android erbij.

Met Android bedoel ik alle toestellen met Android met (impliciet) Play Services geactiveerd. Het OS zelf vergaard informatie en vult daar profielen mee aan. Het OS zelf vergaard dus onder andere ook SSIDs en koppelt dat ongevraagd aan de geolocatie.

De eigenaar van het access point heeft hier geen invloed op. (Want het kan door iemand anders z’n apparaat gebeuren)

SSIDs zijn in de praktijk juist heel simpel te traceren/documenteren door de gigantische hoeveelheid metingen. Het hoeft niet in seconden heel precies te zijn. Er zijn in de praktijk miljoenen scanners (in de vorm van telefoons) in Nederland die 24x7 aan het scannen zijn.

N.B. ik zeg nadrukkelijk niet dat Google hier uniek in is. Ook andere, onder andere, advertentieverkopers zullen dit in de praktijk doen met als doel van profilering van (niet-)gebruikers.
_Thanatos_ @MrMonkE26 juli 2023 11:00
Het is idd niet alleen het stringetje "Mijn wifi afblijven" oid :)
Het persoonlijke zit em in de combinatie van SSID met evt een hardwareadres en een locatie.

De opt-out die ik beschreef, is puur uit mijn geheugen, ik weet niet meer hoe het precies werkte...
MrMonkE @_Thanatos_26 juli 2023 11:55
En die opt-out geeft hun in principe meer data. :o
Jeroen hofman 26 juli 2023 08:30
Vraag me werkelijk af, privacy.
Ik zie regelmatig ook Streetview beelden, waar jan katrien, mensen gewoon in beeld staan en duidelijk herkenbaar, Hier in Nederland. Zelfs huisnummer erbij
totaal niet geblurd. En dan hebben we het over privacy.
Arfman @Jeroen hofman26 juli 2023 08:38
Nog nooit tegengekomen, maar ik zit ook geen uren op Streetview. Heb je voorbeelden?
Jeroen hofman @Arfman26 juli 2023 08:52
Zoek en bekijk menig straat er zeker wel e.e.a zichtbaar van personen
Zo zie ik beelden van Bed die op de fiets in haar straat toevallig , op de fiets.

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 09:55]

segil @Jeroen hofman26 juli 2023 09:21
Geef eens een paar voorbeelden. Als je zegt dat ze hun zaakjes niet op orde hebben, moet je ook bewijs geven.
rboerdijk @segil26 juli 2023 09:41
Was net was aan het rondbewegen in Herzogenrath, daar was het kenteken van de meeste auto's mooi geblurred, alleen een vuilniswagen met 2 kentekenplaten (boven en onder) gezien waarvan het bovenste kenteken nog zichtbaar was.
PCG2020 @rboerdijk26 juli 2023 10:19
Bij een vuilniswagen lijkt me dat minder een issue dan bij iemands privéauto. Vuilniswagens zijn doorgaans eigendom van een gemeentereiniging of afvalverwerkingsbedrijf.

Daarbij kan ik me voorstellen dat de automatische detectie deze plaat heeft gemist, omdat de zon er op schijnt en het contrast tussen de witte plaat en de zwarte letters niet zo hoog is als normaal.

(Ik heb 'm dus gevonden ;) )
Namixam @segil26 juli 2023 09:35
Roepen dat iemand iets moet zou inhouden dat jij iets bent waar andere mensen verantwoording aan af moeten leggen. Dat ben je niet.
Ga eerst zelf maar onderzoeken of wat hij zegt klopt. Als dat niet het geval is kun je vragen of hij zijn voorbeelden wil delen.
Spatienazi @Namixam26 juli 2023 09:50
Roepen dat iemand iets moet, zou inhouden dat jij iets bent waar andere mensen verantwoording aan af moeten leggen. Dat ben je niet.
Nee, roepen dat iemand iets moet, houdt in dat iemand verantwoording moet afleggen. In dit geval beweert iemand iets, en dat komt met een bewijslast. Segil wijst Jeroen alleen op de bewijslast die Jeroen heeft richting zijn publiek.

En aangezien Segil onderdeel is van dat publiek, is hij in zekere zin wel degelijk iets waar Jeroen verantwoording aan af moet leggen. En ik ook. En jij ook.
Namixam @Spatienazi26 juli 2023 10:04
Wanneer iemand iets beweert geeft dat een onderzoeksplicht aan het publiek.
Ga eerst zelf maar kijken of wat iemand zegt klopt, daarna mag je er op terugkomen.
Blokker_1999
@Namixam26 juli 2023 10:49
Je kan niet heel streetview even afgaan... Ik kan mezelf niet herinneren wanneer ik op streetview iemand heb gezien waarvan het gezicht niet geblurred was. Kan het voor komen? Ongetwijfeld. Maar als je gaat beweren sat het systematisch gebeurt, toon dan een straat waar we dat zien aub. En rapporteer het aan Google zodat ze het kunnen oplossen.
Spatienazi @Namixam26 juli 2023 11:02
Wanneer iemand iets beweert geeft dat een onderzoeksplicht aan het publiek.
Nee, dat is niet hoe het werkt, anders zouden we altijd bezig blijven. Vanaf het niveau van eenvoudig skepticisme tot aan de rechtzaal is de regel: "Wie stelt moet bewijzen".

Als jij een bewering maakt, is het verre van mijn plicht om maar te checken of wat jij zegt wel waar is. Je kunt hooguit aanmoedigen tot onderzoek, maar de enige die een plicht draagt is (per definitie) degene die de bewijslast heeft.
segil @Namixam26 juli 2023 13:36
Zo werkt het natuurlijk niet, dat snap jij ook. Anders vind ik het volgende scenario prima:

Ik: Naximam is een crimineel, ik zag hem afgelopen donderdag een bank overvallen.
Naximam: sorry, dat slaat nergens op, ik heb dat niet gedaan. Bewijs maar.
Ik: nee hoor, bewijs jij maar dat het niet zo is.
Namixam @segil26 juli 2023 13:51
Ja? Dan vertel ik je waar ik op datum x was en ben ik klaar.

Als persoon A je verteld dat het regent en persoon B verteld je dat de zon schijnt, ga je dan met ze in discussie over bewijslast of kijk je naar buiten?
_Pussycat_ @Namixam26 juli 2023 17:38
In dit geval vertelt persoon A dat hij ergens op street view iemand heeft gezien die hij kent.
Dan ga ik niet even heel street view afzoeken naar A's tante.
Jeroen hofman @_Pussycat_27 juli 2023 08:43
Nee nee nee, er inmiddels heel wat weg gepoetst door streetvieuw zelf huisnummers
Sorry, voorbeeld als ik op kerkstraat 23 zoek zie ik ook wat er zoal aan buren is en of jansen daar naast woont.
Ik hoef verder niet te bewijzen hier op tweakers.
Heb het gezien maar waar weet ik echt niet meer, en we weten allemaal wie Google is met hun grappen en grollen, en o.a ook data verzamelaars.
_Pussycat_ @Jeroen hofman27 juli 2023 11:10
Ik kan het niet echt volgen maar het is oke... Er zal vast wel eens een gezicht niet geblurd zijn.
Jeroen hofman @_Pussycat_27 juli 2023 12:56
Dank ik volg het soms ook niet meer
segil @Namixam26 juli 2023 13:34
wait, wut? Is dat niet omgekeerde bewijslastvoering? Google zegt dat ze alle gezichten blurren. Jeroen Hofman zegt dat dit niet zo is. Nou, dan geef je toch een paar voorbeelden? Hoe kan ik nou aantonen dat Jeroen fout zit? Dat is onmogelijk. De enige manier om dat te doen is alle beelden te bekijken om te zien of er geblurd zijn. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Arfman @Jeroen hofman26 juli 2023 12:44
Even rondgeklikt, alleen maar geblurde personen en kentekens. En nu?
bursche 26 juli 2023 08:37
Het zou geen kwaad kunnen als we op het vlak van kritische houding naar de techreuzen wat meer zouden handelen als onze oosterburen. Dit voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld het niet willen gebruiken van (zelfs verbieden van) Google en MS in het onderwijs, wat in Nederland zonder (praktisch) slag of stoot geïntegreerd wordt.
Het is een andere grondhouding die ze daar hebben, een die ik vooral in de praktijk ervaar bij vrienden die zijn opgegroeid in voormalig Oost-Duitsland.
Daar hoef je niet aan te komen met de typisch Nederlandse opmerking “ik heb toch niks te verbergen.” Ze wéten uit ervaring dat je altijd wat te verbergen hebt.
Toen en ook nu.
Sissors @bursche26 juli 2023 08:48
wat in Nederland zonder (praktisch) slag of stoot geïntegreerd wordt.
Huh? Daar is behoorlijk wat te doen om geweest, en beide hebben hun pakket moeten aanpassen vanwege Nederlandse eisen.
Daar hoef je niet aan te komen met de typisch Nederlandse opmerking “ik heb toch niks te verbergen.”
Wat is daar typisch Nederlands aan? Die opmerking bestaat niet in Engeland bijvoorbeeld? (Overigens is die opmerking ondertussen volgens mij 10x zoveel gebruikt om mensen voor lul te zetten die zich al dan niet onvoldoende zorgen maken over privacy, dan daadwerkelijk door mensen die dat vinden).
Daywalk3r 26 juli 2023 08:42
Snap ik iets niet of is niet alles goed geblurd? Ik ga een weekje naar de Harz en keek via streetview bij de langste hangbrug in de wereld in de Harz en daar zie ik gewoon gezichten.

https://www.google.nl/map...!7i11282!8i5641?entry=ttu
wildhagen
@Daywalk3r26 juli 2023 08:47
Ja, dit is herkenbaar. Ik heb wel vaker ongeblurde gezichten en kentekens gezien, en die ook altijd gerapporteerd tot 5 jaar terug ofzo.

Mijn ervaring is dat 70-75 procent van de rapporteringen niks mee gedaan wordt. Ik heb sommige beelden uit 2009 (!) gerapporteerd omdat er gewoon kentekens leesbaar zijn. Nooit meer iets op gehoord, en anno 2023, dus 14 jaar later, zijn diezelfde kentekens nog altijd gewoon leesbaar (niet dat die personen hier nog wonen, zijn allang verhuisd). Idem voor gezichten, hoewel die er wel minder zijn in mijn ervaring.

Soms wordt er wel iets mee gedaan, en zijn ze idd weg, maar ook dat kan soms wel enkele weken of zelfs maanden duren voor dat gebeurt.

En je krijgt er ook nooit meer feedback op, ik ben er op een gegeven moment om die reden maar mee gestopt on het te rapporteren. Het kost best wel wat moeite, en als er vaak toch niks mee gedaan wordt, en je sowieso nooit meer wat van hoort... dan heb ik al snel zoiets van "laat maar"...

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 09:55]

niwreG @Daywalk3r26 juli 2023 08:47
Dat is denk ik het verschil tussen de google auto en een lokale fotograaf die een 360 foto maakt en upload. (als je helemaal naar de grond kijkt zie je een logo van een fotograaf)
Tralapo @Daywalk3r26 juli 2023 08:58
Dit is een particulier geüploade foto, geen StreetView opname
sigmundfreund @Daywalk3r26 juli 2023 09:04
Dat is geen Street View maar een photosphere geüpload door een gebruiker.
thePiett @Daywalk3r26 juli 2023 10:59
De Harz is geweldig! En deze foto is door een lokale gebruiker geupload, niet door het Streetview team.
Skywalker27 26 juli 2023 08:27
Lang leve de mensen uit Wolfsee ;)

https://www.youtube.com/watch?v=rSlDT7WpIj8

[Reactie gewijzigd door Skywalker27 op 23 juli 2024 09:55]

Andreas01 26 juli 2023 09:31
Ik vind het toch enigzins jammer, maar dat is mijn emotionele reactie. Ik had veel sympathie voor de "keuze" van de Duitsers om street view niet zomaar toe te laten vanwege zorgen om privacy. Dat het nu wel gebeurt voelt toch een beetje alsof de strijd is opgegeven.
!nFerNo 26 juli 2023 14:08
Voor wie trouwens niet gratis wil bijdragen aan de location tracking van Google, je kan er ook voor zorgen dat je eigen SSID niet door Google wordt opgenomen. Je neemt je huidige SSID en hangt er _nomap achteraan. Het is niet de meest elegante oplossing, maar ze zouden dan niet meer opgenomen worden, althans zo beloofd Google O-)

"maar de andere aggregators!?"

Tja, zo heb je ook nog Microsoft die hetzelfde doet. Daarvoor moet je dan weer _optout toevoegen aan je SSID. Deze keer hoeft hij niet per se achteraan te staan, gewoon ergens in je SSID.

Als je huidige SSID dus PrettyFlyForAWiFi is, dan wordt dit PrettyFlyForAWiFi_optout_nomap. FBI Security Van wordt dan FBI Security Van _optout_nomap.

Er zijn vast nog andere bedrijven die alles kaart brengen, maar geen idee of die uberhaupt een opt-out methode hebben of die van Google of Microsoft respecteren.

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