Google maakt Streetview weer beschikbaar in Duitsland na pauze van 12 jaar

Google maakt Streetview weer beschikbaar in Duitsland. Het bedrijf trok zich daar in 2011 terug na rechtszaken en ophef over de privacyimpact. Streetview is nu weer met geactualiseerde beelden beschikbaar voor een groot deel van het land. Later volgen de overgebleven gebieden.

Google Streetview is per direct weer beschikbaar in Duitsland, zegt Google. Dat gebeurt na meer dan twaalf jaar; Google trok zich in 2011 al terug. Met Streetview kan een groot deel van Duitsland virtueel worden bezocht, op nog enkele plekken na die grotendeels buiten de dichtsbevolkte gebieden liggen. Toen Google in 2011 stopte met Streetview, waren alleen de twintig grootste steden nog te zien. Daar komen nu veel andere gebieden bij.

De beelden zijn bovendien geactualiseerd. De meeste Streetview-foto's zijn gemaakt in 2022 of 2023. In juni ging Google bovendien opnieuw de weg op in Duitsland voor het maken van nog nieuwere beelden. Google zegt ook de gebieden mee te nemen die momenteel nog niet zijn meegenomen.

Google zegt dat het, net als in andere landen, gezichten en kentekenplaten automatisch blurt. Het bedrijf geeft geen verdere informatie over eventuele privacymaatregelen die in Duitsland strenger zijn dan in andere landen, hoewel dat de reden was dat Google zich daar destijds moest terugtrekken. Een van de grootste obstakels was het verzamelen van SSID's, wat Google tijdens het maken van de beelden deed. Na meerdere klachten en rechtszaken besloot Google in Duitsland te vertrekken.