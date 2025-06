Google introduceert apart Memories-tabblad en collages voor Foto's-app

Google heeft in de Verenigde Staten een nieuwe interface uitgebracht voor de Foto's-app, waaronder een apart tabblad voor de bestaande Memories-functie en een AI-tool om namen voor albums te genereren. In 'de komende maanden' komt de update wereldwijd uit.

Onder het nieuwe Memories-tabblad kunnen gebruikers de gebruikelijke compilaties van door de gebruikers gemaakte foto's vinden, maar ook een nieuwe plakboekcollage die door de applicatie wordt samengesteld. Gebruikers kunnen door Google samengestelde collages bekijken en eventueel aanpassen of zelf dergelijke afbeeldingen samenstellen, zo schrijft Google.

Verder maakt Google het mogelijk om andere gebruikers uit te nodigen voor het bewerken van individuele Memories. Anderen kunnen dan bijvoorbeeld foto's en video's aan de collage toevoegen. Nadat een gebruiker een collage met iemand deelt, kan diegene deze in zijn eigen Foto's-bibliotheek terugzien.

Tot slot moet kunstmatige intelligentie volgens het bedrijf helpen met het verzinnen van een titel bij fotoalbums en -collages. Naast de gebruikelijke titelbalk kunnen gebruikers hulp vragen aan de fotoapp. Overigens is dit een experimentele functie die het bedrijf eerst voor een kleine groep gebruikers beschikbaar maakt. Het is niet duidelijk wanneer deze functie voor iedereen uitgebracht wordt.