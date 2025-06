Blizzard haalt handelsysteem tijdelijk uit Diablo IV vanwege goudexploit

Blizzard Entertainment heeft voor onbepaalde tijd het handelssysteem van Diablo IV uit de game gehaald. Volgens de ontwikkelaar maken sommige gamers momenteel misbruik van een goud- en itemexploit.

Een medewerker van het bedrijf schrijft: "We hebben het onderlinge handelssysteem van Diablo IV voor onbepaalde tijd uit de game gehaald omdat er een exploit voor goud- en itemduplicatie misbruikt wordt." Het is niet algemeen bekend hoe spelers geld en items kunnen dupliceren, maar op Reddit en het officiële Blizzard-forum duiken de afgelopen tijd verschillende berichten op over handelsverzoeken waarbij miljarden goudmunten voor relatief eenvoudige items geboden worden.

Het is praktisch onmogelijk om in Diablo IV legitiem miljarden aan goud te verdienen, zeker in de spelwereld van het eerste seizoen. Spelers moesten voor dit seizoen drie weken geleden opnieuw beginnen met een bouwen van een personage, dus ook met het verdienen van in-game valuta. Daarom is het aannemelijk dat dergelijke bedragen niet legitiem verdiend zijn. Volgens Kotaku kunnen mensen naast het gebruik van exploits ook via grijze markten voor enkele euro's een miljard goud kopen.

Blizzard benadrukt in de blogpost verder dat het gebruik van de vermeende exploit in strijd is met de gebruikersvoorwaarden. Dit weekend werden naar verluidt accounts van enkele duizenden spelers verbannen voor het misbruiken van exploits, al heeft de ontwikkelaar dit vooralsnog niet bevestigd.

Spelers konden tot voor kort in Diablo IV onderling bepaalde items voor goud verhandelen. Vanwege een eerdere controverse rondom de in-game marktplaats van Diablo III beperkte Blizzard de mogelijkheden voor het verhandelen van items preventief in de nieuwere Diablo-game. Zo konden spelers alleen common-, magic- en rare-items, gems en elixirs verhandelen. Er is ook geen centrale handelsplek waar spelers naartoe kunnen gaan om te handelen; men moet elkaar in-game benaderen of van tevoren bijvoorbeeld via Discord afspreken.