Blizzard brengt Diablo IV op 17 oktober uit op Steam

Blizzard Entertainment brengt Diablo IV op 17 oktober naar Steam. Voorheen was de pc-versie van de game enkel via de Battle.net-launcher speelbaar. Deze Steam-versie biedt ook crossplay met Battle.net- en consolespelers.

De game verscheen op 6 juni 2023 voor consoles en pc, maar op het laatstgenoemde platform is de game tot dusver enkel speelbaar via de Battle.net-launcher van Blizzard. Nu laat de ontwikkelaar in zijn Developer Update-livestream weten dat Diablo IV gelijktijdig met de release van het tweede seizoen van de game ook naar Steam komt en daarbij ondersteuning krijgt voor onder meer Steam-achievements en de vriendenlijst van Valves gameplatform.

Het tweede seizoen, Season of Blood, bevat onder meer een nieuwe questline met vampierthema. Daarnaast zijn er vijf nieuwe endgamebosses en zijn er enkele veelgevraagde verbeteringen doorgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor nieuwe personages de campaign over te slaan, met uitzondering van de proloog. Ook zijn de nieuwe kerkers volgens de ontwikkelaar zo ontworpen dat spelers minder vaak moeten backtracken.

Blizzard liet in juli weten dat het voortaan games via Steam uit gaat brengen. Sindsdien is enkel Overwatch 2 nog op Steam uitgebracht. Welke games er naast Overwatch 2 en Diablo IV nog meer naar Steam komen, is nog niet bekend.