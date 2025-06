Diablo IV-dlc Vessel of Hatred met nieuwe class Spiritborn komt op 8 oktober uit

Blizzard Entertainment kondigt de eerste dlc voor Diablo IV aan, genaamd Vessel of Hatred. Deze uitbreiding komt op 8 oktober uit voor alle platforms waarop de game nu beschikbaar is. De dlc introduceert een nieuw verhaal, de regio Nahantu en de nieuwe klasse Spiritborn.

Vessel of Hatred draait om het Diablo IV-personage Neyrelle en haar zoektocht in de jungle van Nahantu, de omgeving die in Diablo II voor het eerst geïntroduceerd werd. De schurk Mephisto speelt wederom een belangrijke rol in de dlc. Spelers kunnen met de dlc verder uit de nieuwe klasse Spiritborn kiezen. Blizzard geeft tot de volledige onthulling van deze personageklasse op 18 juli een korte beschrijving: "[Spiritborn] zijn doorgewinterde strijders die mystieke synergieën gebruiken die alleen aangewakkerd kunnen worden in de jungles van Nahantu."

Blizzard belooft verder met de release van Vessel of Hatred een aantal verbeteringen aan de basisgame door te voeren. Zo komen Mercenaries naar de recentste dungeoncrawler. Dit zijn computergestuurde compagnons met eigen abilities. Ook belooft de ontwikkelaar nieuwe endgamecontent, skills en dungeons. Op het moment van schrijven heeft Blizzard al een eerste toevoeging gedaan aan Diablo IV in de vorm van Pets, kleine beesten die helpen bij het verzamelen van loot.