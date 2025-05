Blizzard kondigt uitbreidingen voor World of Warcraft en Diablo IV aan

Blizzard heeft tijdens Blizzcon 2023 de eerste uitbreiding voor Diablo IV aangekondigd. Daarnaast toont de uitgever de drie komende uitbreidingen voor World of Warcraft, die samen een overkoepelend verhaal moeten vertellen.

De Diablo IV-uitbreiding heet Vessel of Hatred en speelt zich af in een jungle-achtige regio genaamd Nahantu. De dlc moet het verhaal van de hoofdcampaign voortzetten en richt zich op de schurk Mephisto, de broer van Diablo en Baal. Daarnaast belooft Blizzard dat de uitbreiding een nieuwe klasse introduceert 'die nog nooit eerder in de Diablo-franchise zijn opwachting heeft gemaakt'. Meer informatie maakt de uitgever niet bekend. Vessel of Hatred moet eind 2024 verschijnen.

Verder zijn de drie komende uitbreidingen voor World of Warcraft onthuld: The War Within, Midnight en The Last Titan. De drie dlc's moeten een overkoepelend verhaal vertellen dat The Worldsoul Saga wordt genoemd. De eerstgenoemde uitbreiding moet in 2024 verschijnen, dat tevens het jaar is waarin de franchise twintig jaar bestaat. The War Within speelt zich voor een groot deel af op de planeet Azeroth en bevat in eerste instantie vier zones, acht dungeons, een raid en een nieuw speelbaar ras. Daarnaast komt de dlc met de functie Warbands, waarmee het mogelijk moet worden om de voortgang te delen met alle personages van de speler, ongeacht de fractie. Zo wordt het onder meer mogelijk om de factiereputatie voor alle personages op eenzelfde Battle.net-account gelijk te trekken. The War Within wordt de tiende uitbreiding en volgt op Dragonflight uit 2022.

Tot slot krijgt World of Warcraft: Classic volgend jaar de dlc Cataclysm, die in 2010 al aan de reguliere versie van de mmorpg werd toegevoegd. Wel komt deze versie met een aantal veranderingen. Zo belooft Blizzard dat levelen gestroomlijnder en sneller moet gaan en keren de Titan Rune-dungeons uit de Classic-versie van de Wrath of the Lich King-uitbreiding terug.