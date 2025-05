Microsoft gaat Surface-pc's twee jaar langer driver- en firmware-updates geven

Microsoft gaat Surface-apparaten die Windows draaien twee jaar langer van firmware- en driverupdates voorzien. Voorheen stopte die updateondersteuning na vier jaar, dat wordt zes jaar. Het nieuwe beleid geldt voor alle apparaten die sinds januari 2021 zijn uitgebracht.

De firmware- en driverupdateondersteuning is een minimum; het komt voor dat Microsoft deze ondersteuning verlengt. Zo wordt de vijfde generatie Surface Pro nog tot januari 2024 van driver- en firmware-updates voorzien, terwijl dit apparaat in juni 2017 werd uitgebracht. Het bedrijf geeft aan de updateondersteuning voor alle Windows-Surface-apparaten te verlengen tot zes jaar.

Microsoft zegt niet waarom het deze ondersteuning heeft verlengd. Dit updatebeleid werd begin oktober bekendgemaakt via een aangepaste ondersteuningspagina, maar is pas recent ontdekt. De ondersteuning geldt niet voor Android-apparaten zoals de Duo-telefoons, waarvan de update-ondersteuningsperiode overigens is verlopen.