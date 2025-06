OneDrive-app kan weer uitgeschakeld worden zonder verplichte feedback

Windows-gebruikers die de OneDrive-app op hun pc willen uitschakelen, worden niet langer verplicht om hun keuze te verantwoorden. Microsoft heeft deze verplichting uit de app gehaald. Het bedrijf had hier heel wat kritiek voor gekregen.

Microsoft heeft aan The Verge-journalist Tom Warren gezegd dat "een klein deel" van OneDrive-gebruikers tussen 1 en 8 november via een melding moest aangeven waarom ze de OneDrive-app wilden afsluiten. Het bedrijf wilde via die manier naar eigen zeggen feedback verzamelen. De verplichting gold volgens Microsoft dus niet voor de hele user base.

Gebruikers hoeven de app naar verluidt niet te updaten. Het is volgens de redactie van NeoWin namelijk gewoon voldoende om de Windows-computer weer op te starten en het instellingenmenu van OneDrive te openen. Daar kunnen gebruikers de OneDrive-functionaliteit vervolgens uitschakelen zonder eerst verplichte feedback te moeten opgeven.