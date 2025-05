Microsoft erkent probleem met bijlagen voor e-mails in Outlook.com

Microsoft erkent dat gebruikers van de webversie van Outlook momenteel problemen kunnen ondervinden met het versturen van e-mails met bijlagen. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers getroffen worden door het probleem of wat de oorzaak is.

Getroffenen krijgen de foutmelding 'Error code 550 5.7.520 Message blocked' te zien wanneer zij een e-mail met een bijlage proberen te versturen, zo merkt BleepingComputer op. Microsoft erkent in een blogpost dat er sinds maandag 6 november problemen kunnen zijn met e-mails met bijlagen, maar geeft geen verdere informatie prijs over het probleem.

Wel deelt het bedrijf een workaround voor getroffenen, namelijk het verzenden van bijlagen als OneDrive-links. Dat kan via Outlook.com door op de gebruikelijke 'Invoegen'-knop te drukken, 'Bestand bijvoegen' te kiezen en op de optie 'OneDrive' te klikken. Als een bestand nog niet is opgeslagen via Microsofts clouddienst, kunnen gebruikers dat eerst doen in de Outlook-client door 'Uploaden en delen' te kiezen. Als alternatief zegt Microsoft dat gebruikers direct een link naar een bestand in een clouddienst in een e-mail kunnen plakken.