Microsoft zet Mail- en Agenda-migratie naar Outlook per augustus door

Microsoft zet de migratie van de Mail- en Agenda-app door. Dat gebeurt vanaf augustus. Dan worden Mail en Calendar voor Windows vervangen door Outlook. Vanaf eind 2024 stopt de ondersteuning helemaal.

Microsoft gaat daarmee door met de plannen, hoewel het die eerder zei te heroverwegen. Het bedrijf maakte in juni van dit jaar bekend dat het van plan was om Mail en Agenda te migreren naar Outlook. Dat zou 'in 2024' gebeuren. Na veel ophef van gebruikers zei Microsoft toen dat het het besluit wilde heroverwegen, al had het bedrijf het vooral over 'de timing' daarvan.

Het bedrijf schrijft nu in een advisory aan Microsoft 365-klanten dat het de plannen door wil zetten. Dat gebeurt zelfs iets eerder dan gepland: vanaf eind augustus, in plaats van september. Gebruikers van Mail en Agenda worden dan automatisch gemigreerd naar de nieuwe Outlook voor Windows-app. Ze kunnen wel handmatig terug naar de oude apps. Dat kan tot het einde van 2024. Vanaf dan stopt de ondersteuning voor de apps volledig. Ook nieuwe Windows-machines worden dan niet meer met Mail en Agenda geleverd. De migratie geldt voor zowel Windows 10- als 11-gebruikers.