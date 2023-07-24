Microsoft zet Mail- en Agenda-migratie naar Outlook per augustus door

Microsoft zet de migratie van de Mail- en Agenda-app door. Dat gebeurt vanaf augustus. Dan worden Mail en Calendar voor Windows vervangen door Outlook. Vanaf eind 2024 stopt de ondersteuning helemaal.

Microsoft gaat daarmee door met de plannen, hoewel het die eerder zei te heroverwegen. Het bedrijf maakte in juni van dit jaar bekend dat het van plan was om Mail en Agenda te migreren naar Outlook. Dat zou 'in 2024' gebeuren. Na veel ophef van gebruikers zei Microsoft toen dat het het besluit wilde heroverwegen, al had het bedrijf het vooral over 'de timing' daarvan.

Het bedrijf schrijft nu in een advisory aan Microsoft 365-klanten dat het de plannen door wil zetten. Dat gebeurt zelfs iets eerder dan gepland: vanaf eind augustus, in plaats van september. Gebruikers van Mail en Agenda worden dan automatisch gemigreerd naar de nieuwe Outlook voor Windows-app. Ze kunnen wel handmatig terug naar de oude apps. Dat kan tot het einde van 2024. Vanaf dan stopt de ondersteuning voor de apps volledig. Ook nieuwe Windows-machines worden dan niet meer met Mail en Agenda geleverd. De migratie geldt voor zowel Windows 10- als 11-gebruikers.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 24-07-2023 08:43 113

24-07-2023 • 08:43

113

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Reacties (113)

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Verwijderd 24 juli 2023 09:03
Onpopulaire mening, denk ik:
Outlook Express was de perfecte oplossing voor consumenten en Microsoft had deze nooit moeten beëindigen.
scsirob @Verwijderd24 juli 2023 10:52
Helemaal mee eens. Het deed gewoon wat de meeste consumenten wilden, niet meer en niets minder.
Na uitfaseren van OE ben ik overgestapt naar Thunderbird. Mijn achterliggende gedachte daarbij is dat de data lokaal staat (niet afhankelijk van welke externe service dan ook), en dat het transportabel is tussen Windows en Linux.

Tot op de dag van vandaag probeer ik weg te blijven van software en hardware die door keuzes van een externe partij kunnen stoppen met werken.
Verwijderd @scsirob24 juli 2023 18:10
Outlook Express, Windows Live Mail, Outlook, mmmmm, die werken natuurlijk allemaal niet meer ;-)
blinchik @scsirob24 juli 2023 23:49
Eerlijk gezegd vind ik Thunderbird veel fijner werken dan Outlook.

Zoeken in Outlook is huilen met de pet op: voer gewoon dezelfde zoekterm eens in in de webmail van Office 365 en in de fat client - je krijgt andere resultaten, sommige mails vind je in de ene interface, andere in de andere interface.

Bij Thunderbird vind ik gewoon alles wat ik zoek.
Polydeukes @Verwijderd24 juli 2023 09:31
Dat vindt mijn vader (74) ook. Hij heeft steeds meer moeite met het bijhouden van digitale technologie. Al die veranderingen zijn voor hem steeds lastiger om te begrijpen en om aan te leren. Ik ben ook van mening dat er bij de doorontwikkeling van apps veel te weinig rekening wordt gehouden met ouderen en mensen die minder digitaal vaardig zijn. Alles moet maar continu anders, en niet eens per se beter. Met als gevolg dat ik om de zoveel dagen de helpdeks kan uithangen als er weer een app op zijn telefoon of pc is gewijzigd.
Stiggy @Polydeukes24 juli 2023 10:41
Volledig mee eens. Ik zie het bij mijn moeder (> 80jr) ook. Ze is nooit de meest tech savvy persoon geweest, maar met wat cursussen begreep ze, zeg 15jr geleden, een Windows PC nog redelijk. Hoe ouder ze wordt, hoe minder ze er nog van begrijpt. Voor mensen van 85+ is het onderscheid tussen een SMS en een WhatsApp'je al vaak niet duidelijk, laat staan dat ik het verschil tussen Outlook/Hotmail/Gmail in een browser, Outlook, Mail, nieuwe client uitgelegd krijg, en dat blijft hangen.
haam @Stiggy24 juli 2023 10:58
Een van de redenen waarom ik voor mijn ouders Thunderbird geinstalleerd heb. Ook niet het meest intuitieve programma, maar minder last van het draaien van de wind.
Zoop @haam24 juli 2023 13:00
En @haam

Thunderbird ziet er ten minste nog uit als classic Outlook Express.

Maarreuhm ...
https://blog.thunderbird....lding-from-the-ground-up/

Houd dat maar een beetje in de gaten
Rebuild the interface from scratch to create a consistent design system, as well as developing and maintaining an adaptable and extremely customizable user interface.
Eerst maar eens zien hoe dat in de praktijk uitpakt.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 13:21]

Verwijderd @haam24 juli 2023 11:16
Exact. En alles is na jaren gebruik toch hetzelfde gebleven.

Thunderbird werkt ook veel fijner dan outlook.
Verwijderd @haam24 juli 2023 18:09
Dat is echt het laatste dat ik dan zou kiezen, wat een waardeloos programma is dat zeg... Van alles dat ik door de vele jaren heen geprobeerd heb is dat wel het slechtste programma dat ik ooit gezien heb.
latka @Stiggy24 juli 2023 11:58
Niet alleen voor oudere mensen, mijn kinderen willen niet snappen dat er een verschil is tussen sms en whatsapp en dat bellen via gsm wel kan maar via whatsapp niet als de databundel op is. Verder openen ze urls steevast via google search en vragen ze regelmatig waar de wifi kabel is....
To_Tall @latka24 juli 2023 13:24
Dat vind ik lastig. Mijn kids 7 en 2,5. Weten heel goed met de iPad en IPhone om te gaan.

Buur kindjes tussen de 7 en 10 weten echt wel dat wifi geen kabel is. Vanaf 10 jaar klagen ze allemaal als er geen wifi is. Dat merk ik hier in Italië op de camping heel erg. Wifi is niet zo stabiel als thuis. En ook niet heel snel.

Op school is het vanaf groep vier al een chromebook van school. Wel zit er een kindje bij ons in de straat 6 jaar die op school moeite had om mee te komen gezien ouders het kind 100% zonder schermen willen opvoeden. Papa en mama hebben de helemaal de telefoon in de hand maar de kids mogen niet.

Nu hebben ze dus op school een probleem omdat ze niet weten hoe een tablet werkt.

Eens je moet niet je kind hele dagen achter een telefoon/tablet laten hangen. Of achter een computer of spel computer. Maar het is wel belangrijk om ze er bekend mee te maken.
latka @To_Tall25 juli 2023 16:38
Mijn punt is meer dat kinderen functies willen (internet/chat) maar de onderliggende techniek is irrelevant. Net zoals het mij niet uitmaakt of mijn cpu x86 of arm doet: als alles het werkt is het goed.
GekkePrutser @Stiggy24 juli 2023 23:02
Ja ik zie bij mijn moeder en vader ook, ze worden er gek van dat elke paar jaar alles overhoop wordt gegooid door Microsoft. Ik heb geen licentie voor Outlook dus elke keer hebben ze weer een ander programma.

In Windows 7 was het windows mail, 8 hebben we overgeslagen, in 10 kwam de nieuwe mail app die veel te 'dumbed down' was en nu komt er weer een soort outlook light... Erg vervelend.

Dan doet Apple het toch wel beter, ze sleutelen wel een beetje aan Apple Mail maar het blijft zeer herkenbaar van generatie op generatie.
StephanVierkant @Polydeukes24 juli 2023 11:09
Eens. Ik (35) vind het ook te ingewikkeld worden. Ik gebruik zelf Kubuntu en mijn ouders hebben nieuwe laptops met Windows 11 en het is allemaal zo onoverzichtelijk geworden dat ik overweeg om een Linux distro voor ze te gaan zoeken.

De integratie van OneDrive is fantastisch, maar dat je in die linkerbalk van de verkenner dezelfde map onder Snelle toegang, OneDrive, je gebruikersnaam, Bibliotheken én Deze pc kan terugvinden, is echt onwijs verwarrend. De verkenner was vroeger heel simpel: links was gewoon een hiërarchische structuur. Nu zijn er allemaal snelkoppelingen om het 'gemakkelijker' te maken, maar daarmee is het dus niet meer hiërarchisch maar wekt qua lay-out nog wel die verwachting.

@Polydeukes Je kunt inderdaad Snelle toegang zelf beïnvloeden, maar dan houd je het nog op 4 plekken.

[Reactie gewijzigd door StephanVierkant op 22 juli 2024 13:21]

GertMenkel
@StephanVierkant24 juli 2023 11:28
Ik heb zelf altijd last gehad met de manier waarop Microsoft bibliotheken pinde in plaats van de enige map die standaard in die bibliotheek zit. Als ik klikken op " documenten" en een niveau omhooggevallen ga, verwacht ik in mijn gebruikersnaam te komen, maar daar zit de bibliotheek natuurlijk niet.

Het gevolg is dat ik sinds ongeveer Windows Vista steeds verleerd zit als ik naar de gebruikersmap wil. Onderhand heb ik mezelf aangeleerd om %userprofile% in te typen, maar eigenlijk zou Microsoft bij verzamelingen met een enkele map gewoon moeten navigeren alsof je in die map zit te bladeren natuurlijk.

Ik denk niet dat ik ooit het verschil tussen "Documenten" en "Documenten" heb kunnen uitleggen. Zoiets had toch jaren geleden al uit gebruikersonderzoek naar voren moeten komen?

Nu zijn recente versies van Windows minder gefocust op die verzamelingen, maar op computers die van oudere versies van Windows zijn geüpdatet hebben hier nog steeds last van.
Polydeukes @StephanVierkant24 juli 2023 11:30
Tip: je hebt zelf invloed op wat je ziet bij snelle toegang. Kwestie van rechtsklikken op een map of drive en je kunt deze 'vastmaken' of 'losmaken' van snelle toegang.
Persoonlijk vind ik het heel handig voor veelgebruikte mapjes (werk/studie/privé/project X/etc), maar als je het niet fijn vindt, kun je het ook gewoon weghalen.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 13:21]

Yucon @Polydeukes24 juli 2023 12:50
Ik heb er nu al wat moeite mee. En dan met name het rommeltje 'waar staat wat?' met automatische onedrive koppelingen. Het principe van tasks is ook nogal rommelig, al gaat To Do hopelijk wel voor wat meer duidelijkheid zorgen.
Splorky @Yucon24 juli 2023 13:22
[offtopic]
Thuis heb ik het wel onder controle en blijf ver van onedrive weg.

Op het werk is het een zooitje.

een gedeeld bestand openen is vaak een "hoe kom jij bij het bestand" gedoe

de een via verkenner onedrive, de ander via een teams groep, en nog een ander via de web interface.
collega's met verschillende functies dus verschillende locaties en mappen die ik in verkenner onedrive zie ziet een ander niet, maar wel via teams.

Het zal vast heel logisch zijn, maar makkelijker wordt het er niet op.
sfranken @Splorky24 juli 2023 22:12
Dit zal me wss wat negatieve reviews opleveren, maar dat het op je werk een zooitje is is niet de schuld hier van MS. Jullie hebben intern geen duidelijke afspraken hoe je je bestanden en mappen ordent en hoe je een (nieuwe) situatie aanpakt.

Al is je systeem nog zo goed, als de gebruiker niet consequent is gaat alles het raam uit.
GekkePrutser @sfranken24 juli 2023 23:05
Ja maar Microsoft gooit het ook steeds overhoop. Sinds team chat worden files daar ook opeens opgeslagen in nogal random aangemaakte sharepoint groepen bijvoorbeeld. Het wordt een grote onoverzichtelijke vergaarbak van rotzooi. Dat was altijd al het grote probleem van sharepoint maar het is alleen maar erger geworden.
Splorky @sfranken25 juli 2023 12:34
Je heb helemaal gelijk,

IT maakt het technisch mogelijk, ieder afdeling die maakt er het beste van met de kennis die ze hebben.
Er is een file server en met verkenner kom je daar, dat is goed geregeld (je komt er via verkenner en klaar).

Nu gaan de bestanden op onedrive, locaties worden gedeeld via teams en zijn zo ook te benaderen via teams. via email krijg je linkjes naar de web interface.

Het is geen IT bedrijf, en informatie voorziening over de werkwijze is er niet, iedereen probeert maar wat.
Dat probleem ligt zeker bij het bedrijf en niet Microsoft, maar het levert geen plus punten voor Microsoft op dat iemand via onedrive niet ze zelfde mappenstructuur heeft als via teams of de webinterface, ongeacht of het probleem ergens anders ligt.
Thomassassin @Polydeukes24 juli 2023 11:54
En een groter probleem is dat veranderingen ook hen meer vatbaar maakt voor phishing. Want de vertrouwde omgeving is weg. Men ziet niet (goed) de afzender van de mail en weten niet meer wat legitiem is.

Een phishingmail met "Je mailprogramma werd aangepast. Niets voor jou? klik hier om terug te keren naar de oude mailomgeving.". Gegarandeerd dat er ook op die link wordt gedrukt.
Verwijderd @Polydeukes24 juli 2023 14:39
Deze ervaring heb ik ook, mijn moeder van 68 heeft ook de grootste moeite om het bij te houden, ze is best slim alleen met ict heeft ze altijd moeite. En zij is notabene doctorandus... Dus ik kan me voorstellen dat het voor een boel andere mensen nog lastiger is.
Polydeukes @Verwijderd24 juli 2023 15:57
Intelligentie zegt weinig over in hoeverre je technisch inzicht hebt. Mijn partner is ook drs maar die heeft ook regelmatig hulp nodig met computerdingen. Dingen waarvan ik denk "zo moeilijk is het allemaal niet hoor".
Maar het gaat mij niet alleen om ouderen. Er zijn ook genoeg kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen in de arbeidsproductieve leeftijd die minder digitaal vaardig zijn.
Er wordt maar klakkeloos vanuitgegaan door ontwikkelaars dat iedereen alles snapt en bij kan houden. Slechte zaak.
Verwijderd @Polydeukes24 juli 2023 16:09
Klopt, ik zie dat ook bij statushouders. Het "ict-niveau" van veel van deze mensen loopt echt ver achter op de wat de maatschappij als het minimum verwacht. En steeds meer zaken verschuiven naar het digitaal domein dus dat is niet best.
tweaker2010 @Verwijderd24 juli 2023 14:53
Deze ervaring heb ik ook, mijn moeder van 68 heeft ook de grootste moeite om het bij te houden, ze is best slim alleen met ict heeft ze altijd moeite. En zij is notabene doctorandus... Dus ik kan me voorstellen dat het voor een boel andere mensen nog lastiger is.
Al is ze professor, als het vakgebied niets met IT te maken heeft zegt dat natuurlijk helemaal niets ;)
Alfa1970 @Verwijderd24 juli 2023 09:10
Onpopulair of niet, ik hoor wat je zegt, en ik begrijp het.
Ik heb zelf persoonlijk liever de Outlook versie uit Office (niet 365 variant).
OruBLMsFrl @Alfa197024 juli 2023 13:02
Bedoel je verschil tussen de Desktop app van Office365 en de desktop app van traditionele Office 2016 licentie, of de online Outlook web App vergeleken met de desktop app pakketten?

Ik zie tussen de verschillende desktop apps sinds 2016 niet zoveel verschil meer, hoewel de standaard instellingen anders zijn met focused inbox en zo, zet ik dat direct weer uit. Excel heeft in de allernieuwste builds wel XLOOKUP erbij, dat is wel echt handig.
Alfa1970 @OruBLMsFrl24 juli 2023 13:23
Ik bedoel de traditonele desktop app van in mijn geval Office 2019.
Doet wat het moet doen, en zonder reclame.
sfranken @Alfa197024 juli 2023 22:13
Dat is dus gewoon Microsoft365
Yggdrasil @sfranken25 juli 2023 09:50
Nog wel, maar voor de Outlook app van Microsoft365 is nu een testversie beschikbaar die niet meer is dan een webview schil om de outlook.office.com webmail site. Ik verwacht dat die over enkele maanden de klassieke Outlook gaat vervangen. Ik draai hem namelijk al een tijdje.
xFeverr @Verwijderd24 juli 2023 09:11
Daarna kwam Mail en Agenda als aparte applicatie uit in Vista en dat was wat mij betreft een prima oplossing. Ik ben ook erg blij met de Windows 10 mail app voor persoonlijke email: het werkt echt heel snel en eenvoudig. Mijn hele familie gebruikt die apps.

Windows Live Mail was ook een goede iteratie.
Estel @Verwijderd24 juli 2023 09:40
Ben het met je eens. Ik denk dat het niet onverstandig zou zijn, om deze versie weer de Express naam of iets dergelijks mee te geven om aan te geven dat dit niet hetzelfde is als de fat client.
walteij @Verwijderd24 juli 2023 09:51
Het leukste aan Outlook Expres was als je als niet OE gebruiker in je signature de volgende tekst plaatste
begin--
worm.vbs
Dan kreeg je altijd mailtjes terug dat je een VBS en mogelijk een vorm of virus mee stuurde, want OE zag "begin-- " als het begin van een attachment....

[Reactie gewijzigd door walteij op 22 juli 2024 13:21]

Triblade_8472 @Verwijderd24 juli 2023 13:15
Ik snap van fabrikanten niet dat ze geen 'dumbed'-down versie van al hun producten uitbrengen. Een 'senior' versie, als het ware.

Ja, ik snap het toch wel een beetje. Minder features betekend dat men een lagere prijs verwacht en juist dat willen ze niet.

Maar hoe mooi zou het zijn om een versie te hebben met standaard veel minder en grotere knoppen?

Gewoon een send/reply/forward/delete. Een paar subfolders, junkfilter en versimpelde adresboek erin. Huppa! Niks van de rest nodig voor de simpele gebruiker. (en nee, dan bedoel ik niet dat de gebruiker zelf simpel is)
beerse @Triblade_847224 juli 2023 18:00
Thunderbird?
GekkePrutser @Triblade_847224 juli 2023 23:07
Gewoon een send/reply/forward/delete. Een paar subfolders, junkfilter en versimpelde adresboek erin. Huppa! Niks van de rest nodig voor de simpele gebruiker. (en nee, dan bedoel ik niet dat de gebruiker zelf simpel is)
Dat is nou precies wat Microsoft doet met "de nieuwe outlook" en ook precies het probleem ermee. Want asl je een of meer van die uitgebreide functies WEL nodig hebt, dan ben je de sigaar.

Bijvoorbeeld 'block sender' was heel lang niet beschikbaar in de nieuwe outlook. Nu uiteindelijk gelukkig wel. Maar het stikt van de vele power functies die niet beschikbaar zijn. Toch is het de bedoeling dat de 'nieuwe' outlook de bestaande gaat vervangen, ook voor betaald zakelijk gebruik.
Verwijderd @Triblade_847224 juli 2023 13:21
De grap is dat op mobiel je meer dan genoeg van zulke alternatieven hebt...
Het lijkt me dat Windows als platform waarschijnlijk niet meer interessant is?
MMaster23 @Verwijderd24 juli 2023 10:43
Outlook Express was technisch gezien een ramp. Een soort lite-versie van Outlook maar zonder de mogelijkheden of tools om het in fatsoen te houden. Databases werden snel corrupt en waren bijna niet te fixen. Destijds was het antwoord: Begin maar opnieuw.. leuk voor POP3 destijds waar OE je enige kopie van de data was.

Export naar Outlook ging ook vrijwel nooit helemaal goed en had veel stille corruptie. Ging je dan oude mails zoeken, waren deze als kapot gemarkeerd in de Outlook database. Outlook PST files waren al een ramp, Outlook Express des te erger.
GertMenkel
@MMaster2324 juli 2023 11:38
Over het algemeen deed OE het in mijn ervaring aardig tot je vijf of tien jaar aan mail probeerde in te laden. Nu is IMAP ook een draak van een protocol (message IDs die iedere sessie wisselen, wat?) maar voor POP3 was het eigenlijk prima.

Nog steeds heeft Outlook het soms moeilijk met IMAP. Korte stotteringen bij servers directieteam direct reageren, soms hele reeksen berichten die opnieuw gedownloaded worden, en een zoek-UI die meestal aardig werkt maar lang niet altijd betrouwbaar.

Vooral de UI mis ik eigenlijk wel bij ingebouwde mailclients. No-nonsense, lettertypes van een normaal formaat, en ondanks de grote hoeveelheden whitespace alsnog prima te gebruiken. Windows Live Messengerwas zo'n beetje de laatste versie van de gratis Microsoftmailprogramma's die er niet uit zag alsof ik een Android-app aan het draaien ben. Ik hoop dat die nieuwe Outlook-app zijn naam waardig is, maar ik betwijfel het helaas.
renecl @Verwijderd24 juli 2023 11:19
Klopt, soms wil je gewoon MAIL, en niets anders. Iets wat snel opstart en doet wat het moet doen. Niet als die office shit erbij
beerse @renecl24 juli 2023 17:59
Het commando mail is onder unix en linux met kleine letters. Gewoon op de commandline je mail lezen. Vorige week nog gedaan, werkt perfect. Helaas is dat voor pop en imap systemen wat lastiger....
faraga 24 juli 2023 09:03
Toch wel jammer. Ik heb de nieuwe Outlook even geprobeerd, maar uiteindelijk is het gewoon een lokaal draaiende versie van de website, die bovendien een stuk stroperiger is. Vooral bij de Agenda-app vind ik het fijn dat die vrij vlot opstart. Nu moet er een kolossale applicatie starten als ik even wil kijken wat mijn plannen deze week verder waren.

Maar ja, op een gegeven moment zijn we over en ben ik vergeten dat die oude applicatie überhaupt bestond.
bzzzt @faraga24 juli 2023 09:16
Maar de overhead van webapplicaties in een desktop schil blijft. Toch zonde dat je straks 32Gb geheugen nodig hebt voor al je apps waar je eerder hetzelfde kon doen met 8...
haagsepracht @faraga24 juli 2023 09:15
Ik ben anders aardig gecharmeerd van deze 'nieuwe' Outlook. Vond de webversie eigenlijk altijd al wel goed werken. De search lijkt beter te werken nu ook, bij jou wellicht ook? Zaken die ik wel enorm mis is het makkelijk kunnen vertalen van teksten die ik wil versturen & dat je niet meer naar alle berichten in één conversatie kan zoeken (ik wil niet naar threaded search, aangezien je dan een hele thread verplaatst naar een submapje als je 'Move' message doet én niet degene die je open hebt staan).
Blokker_1999
@haagsepracht24 juli 2023 09:45
Maar er is zoveel dat niet werkt, kan je dit nog wel Outlook noemen? Het is meer een light versie op dit moment. Leuk dat je pariteit hebt met de webclient, maar MS wil deze versie ook voor bedrijven gaan gebruiken en dan mis je gewoon enorm veel.
haagsepracht @Blokker_199924 juli 2023 10:02
Ben het met je eens dat deze versie nog niet volwassen genoeg is om de huidige Outlook volledig te vervangen. Verwacht wel dat het voor veel mensen al geschikt genoeg is.
Verwijderd @Blokker_199924 juli 2023 13:24
Wen er maar aan.
Microsoft heeft al aangekondigt dat de AI ondersteuning / features ook enkel voor de 'nieuwe' Outlook uitkomen.

Ik snap Microsoft al een tijd niet meer. Ze pushten de nieuwe versies zelfs al zonder 'gedeelde mailbox' ondersteuning. Bizarre keuzes...
Mattie_IT @Verwijderd24 juli 2023 18:16
Gedeelde mailbox wordt wel ondersteund door de nieuwe outlook. De nieuwe outlook heeft ook exchange auto mapping.
Verwijderd @Mattie_IT25 juli 2023 09:04
Nu wel maar tijdens de initiële push niet.
https://www.reddit.com/r/...iew_any_luck_with_shared/
Yucon @haagsepracht24 juli 2023 12:48
Een stevig nadeel vind ik de manier hoe met attachments omgegaan wordt. In plaats van simpel slepen is het nu downloaden en dat werkt een stuk minder prettig.
Triblade_8472 @haagsepracht24 juli 2023 13:17
Moet je eens meerdere mailboxen in
de mappenlijst, onder elkaar open krijgen, omdat je er in meerdere werkt. ;)
WoutervOorschot @haagsepracht24 juli 2023 13:54
Ik ook, de board-interface vind ik erg leuk. Echter is de touch-support zwaar ondermaats (voor een bedrijf dat alles met touchscreens verkoopt). Je kunt niet door de weken/maanden swipen, dan activeer je het 'terug' commando van edge (want het is een edge webapp uiteindelijk).

Ook direct een bestand openen in een programma werkt niet, het is ofwel downloaden naar een specifieke map ofwel office/pdf-bestanden in een popup bekijken met de online versie...

Vooral jammer dat er zoveel gave features en UI updates met deze downgrades gepaard gaat.
Verwijderd @faraga24 juli 2023 09:17
De laatste keer dat ik die app geprobeerd heb, was het niet eens een lokale kopie...
Zit er ook nog steeds niet in 'coming soon': https://support.microsoft...60-49b2-a98b-ba7822bc7627
(Net als PST support).

Leuk als je dus in het vliegtuig je mail wilde openen om iets uit te zoeken voor werk, je moest per se internet hebben. Dat zeiden ze er niet bij toen ik de nieuwe app wilde proberen. ;)
Na de landing dus weer terug gegaan naar de O365 versie van Outlook (zoals die nu nog is).

Vind wel dat je dit mag oplossen voordat je het als Microsoft op mensen gaat forceren...
youridv1 @faraga24 juli 2023 11:05
En hij is nieteens feature compleet momenteel. Email signatures via appdata werken voor geen meter en emails die zijn opgeslagen naar een schijf openen vanuit verkenner werkt ook niet meer / nog niet.
cmegens 24 juli 2023 09:00
Qua gebruiksvriendelijkheid is dit wel een stap terug. Nieuwe gebruikers, senioren, etc is het gewoon makkelijker uit te leggen dat hun mail binnenkomt in ‘Mail’ dan in ‘Outlook’. En het is nu ook niet dat Outlook zo super gebruiksvriendelijk is.
Frame164 @cmegens24 juli 2023 09:36
Je onderschat senioren. De meesten snappen het echt wel. Veel van de huidige senioren hebben in hun werkzame leven ook nog gewoon met Outlook gewerkt.
haam @Frame16424 juli 2023 15:23
Je bedoelt al die gepensioneerde bouwvakkers, chauffeurs en winkelpersoneel?

Denk dat het merendeel van Nederland nog steeds geen kantoorbaan heeft en dat was vroeger (toen de huidig gepensioneerden nog werkten niet veel beter).

Mijn vader is bouwvakker geweest. Omdat hij het leuk vind en wat nieuwsgierig is aangelegd, lukt het meeste straight forward werk wel.

Maar hij heeft nog nooit van outlook gehoord, dus ik denk dat you aanname niet helemaal klopt
Bliksem B @Frame16424 juli 2023 09:54
Misschien is het juist verwarrender voor gen z😜.
BounceMeister @Frame16424 juli 2023 11:18
Mijn ervaring met 75+ senioren is wel dat ze het niet meer snappen. Elk half jaar is er wel weer iets compleet veranderd waarvoor ze dan weer briefjes moeten maken over hoe dat dan werkt. En ze hangen gelijk weer aan de telefoon natuurlijk. ;)
Ik vind die applicaties zelf ook een ramp, net als Windows 11.
De ouderwetse overzichtelijkheid is vervangen door flitsende gekleurde vakken, snelkoppelingen, reclame en ongewenste zoekresultaten vanuit het windows menu.
tweakuwe @cmegens24 juli 2023 10:08
Daar komen de meeste senioren wel uit. Diegene die het meest moeite hebben met digitale zaken kijken vooral naar het icoontje. Die hebben de mail applicatie in de taakbalk gepint of op hun bureablad en klikken op het mail icoontje. App naam maakt daar weinig bij uit.

De term 'mail' is natuurlijk ouder in het Engels, maar is in het Nederlands typisch een woord voor in de digitale omgeving. Als je de term kent ben je al niet volledig digibeet :P
Keypunchie @cmegens24 juli 2023 09:03
Als tip: voor e-mail doen ik meestal
de moeite niet eens om uit te leggen dat het een cliënt/server model is.

Mail leeft voor die mensen, net als de agenda, gewoon in de browser.

[ed.] Op iPad maak ik een uitzondering, daar leeft het in de standaard Apple Mail app (en Calendar app), maar goed, die interface is dan ook extreem “app-focused”.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:21]

Polydeukes @Keypunchie24 juli 2023 09:27
Euh.. met IMAP leeft de mail te allen tijde op de mailserver. De tijd van POP-mail met client/server ligt hopelijk al een flinke tijd achter ons.
Keypunchie @Polydeukes24 juli 2023 09:32
Bedankt, ik was inderdaad nog overal POP aan het instellen (maar niet heus).

Ook met IMAP heb je… een server en een IMAP-cliënt!

Het gaat er meer om, “waar” de gebruiker heen gaat om mail te checken, op desktop/laptop laat ik de mensen die ik informeel ondersteun altijd van een webinterface gebruik maken, dat scheelt een hoop uitleg en troubleshooting.
youridv1 @cmegens24 juli 2023 11:08
Mijn ervaring is eerder dat hoe ouder de pc gebruiker is, hoe groter de kans is dat ze outlook gebruiken tenzij ze echt bejaard zijn en dus in de afgelopen 10 jaar zijn begonnnen met pc gebruik.

Ik ben van generatie Z en ik ben slechter met outlook dan 99% van mijn collega's boven de 40 omdat ik die applicatie altijd gemeden heb als de pest. Ik vond het altijd een relikwie van een ander tijdperk en heb al van kinds af aan altijd de webpagina of een open source client gebruikt. En dan ben ik nog software engineer ook. Kun je nagaan hoe het met non-IT Gen Z zit. Tegenwoordig moet ik wel, want ik werk bij een outlook+teams ingericht bedrijf

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:21]

jpsch 24 juli 2023 08:52
Eigenlijk vind ik Thunderbird veel prettiger werken dan Outlook.
maxxie85 @jpsch24 juli 2023 08:56
nouja, om het lekker verwarrend te houden gaat het hier om de Outlook app (windows store), en niet om de Outlook applicatie die onderdeel is van office
Carlos0_0
@maxxie8524 juli 2023 09:00
Inderdaad je heb nu 2 verschillende Applicaties die Outlook heten, de gene in de windows store en de gene van Office pakket.
Dan nog een outlook Web app in Edge erbij om het nog makkelijker te houden, ja 1 naam misschien makkelijk maar ook weer niet op andere punten.
FreshMaker @Carlos0_024 juli 2023 09:19
Inderdaad je heb nu 2 verschillende Applicaties die Outlook heten, de gene in de windows store en de gene van Office pakket.
Dan nog een outlook Web app in Edge erbij om het nog makkelijker te houden, ja 1 naam misschien makkelijk maar ook weer niet op andere punten.
Dat is niets nieuws voor Microsoft, in het verleden was er ook windows live mail, die een tijdlang met zijn voorganger Outlook Express naast elkaar werkte.
Die outlook express verdween en iedereen moest overstappen naar live-mail.
Waarna het hele spel zich herhaalde in 2012 ( tot 2014 ) waarna iedereen maar outlook web moest gaan gebruiken.
Sinds windows 10 in de hele cloudpush, kwam er een frontend in windows ingebouwd, Windows Mail en Agenda ( huidige )
Harold Finch @maxxie8524 juli 2023 10:26
Ja, en dan werkt de Outlook applicatie die onderdeel is van Office ook nog eens enkel met Office 365. Wanneer je werkt met een licentie word je (vooralsnog) overgezet naar de Outlook app uit de Windows Store. In de Outlook app wordt echter reclame weergegeven in je postvak…
DeDooieVent @Harold Finch24 juli 2023 11:37
Dit heb ik dus ook, ik had dat knopje omgezet in een Office2019 omgeving, losse licentie, geen 365 en ineens had ik allemaal reclame in mijn nieuwe flitsende outlook omgeving. Heb dat schakelaartje dan ook maar weer teruggezet en via een register edit weggehaald, heel erg hinderlijk.

Na Firefox als browser in ere te herstellen denk ik dat hetzelfde gaat gelden voor Thunderbird, echt, die cloud mogen ze wat mij betreft echt heel diep ergens in stoppen, ik wil het niet, ik sla mijn bestanden niet op op iemand anders zijn pc, waarom zou je het uberhaupt willen.
sfranken @DeDooieVent24 juli 2023 22:18
"De cloud is iemand anders zijn PC" .. zucht. Ja, het is niet voor alles de heilige graal wat sommige bedrijven je graag doen geloven, maar soms is centrale data opslag écht erg handig. Ik heb zelf bijvoorbeeld een eigen NextCloud instance hier draaien waar gedeelde data op staat die ik op álle machines die ik heb (stuk of 10) beschikbaar wil hebben centraal, zonder met USB sticks en verschillende versies te gaan rommelen.
DeDooieVent @sfranken25 juli 2023 06:33
Mijn irritatie gaat over de enorme dwingelanderij van MS aangaande cloud en abonnementsvormen. Waar ik in beide gevallen vriendelijk voor bedank. Dat mijn betaalde office licentie vervalt in een reclame overladen outlook, omdat ik toch echt een abo'tje dien te nemen is werkelijk kolderiek en een schandalige manier van opdringen. Ik ben echt heel erg klaar met de huidige handelswijze van MS, dat hele office365 verhaal, de TEAMS kolder.

En ja ik heb ook mijn eigen cloud draaien, mijn eigen pc. En als er brand uitbreekt? jammer, dan ben ik sowieso alles kwijt, had je met fotoalbums ook. Het zal wel.
R4gnax
@DeDooieVent25 juli 2023 22:25
Mijn irritatie gaat over de enorme dwingelanderij van MS aangaande cloud en abonnementsvormen.
Dat is helaas voor consumentenland hun nieuwe verdienmodel. Windows is soort van een loss-leader en MS moet het hebben van de afname van abos op hun cloud diensten en van geintegreerde advertenties voor de werkelijke winst.
We hebben het gezien met advertenties op de ingebouwde weer app. We hebben het gezien met de zware push voor OneDrive en Edge (incl. connected diensten) en we gaan het in de toekomst nog veel meer zien, ben ik bang.

De EU zou hier regels en paal en perk aan moeten stellen: of het OS en de geintegreede applicaties zijn gratis, maar met advertenties incl. smeekbedes om cloud diensten af te nemen; of het OS is betaald en die troep mag er niet in - punt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]

DeDooieVent @R4gnax26 juli 2023 06:19
dat is het punt, mijn OS en mijn Office licentie zijn al lang en breed betaald, voor meerdere pc's zelfs, en nog krijg je een outlook app met advertenties door je strot geduwd, dat is gewoon misdadig slecht. Gehackte versies worden zo echt weer interessant, ik ga toch niet betalen voor advertenties :D
Verwijderd @maxxie8524 juli 2023 09:01
Outlook Monarch wordt ook de Outlook binnen Office op termijn (is dit al voor Office insiders, volgens mij).
rammes @maxxie8524 juli 2023 09:07
Maar ook daar kun je de nieuwe versie testen door de toggle rechts boven om te zetten.
Frame164 @jpsch24 juli 2023 09:41
Wat vind je daar prettiger aan? Ik heb het ook een paar keer geprobeerd maar ga toch altijd terug naar Outlook.
jpsch @Frame16424 juli 2023 11:36
Overzichterlijker. Geen gedoe met allerlei kleurtjes (Android versie) en tabbladen.
En dezelfde weergave als ik onder Linux werk.
blissard @jpsch24 juli 2023 10:37
Ik ben gewoon nooit van Pegasus afgestapt. Was het eerste mail programma dat op mijn werk werd ingevoerd en voldoet nog steeds prima.

[Reactie gewijzigd door blissard op 22 juli 2024 13:21]

rammes 24 juli 2023 09:02
Wat ik verwarrend vind is of dit nu ook de Outlook versie in O365 gaat vervangen, daar kun je inmiddels de nieuwe versie testen dmv het schuiftje rechts in de bovenbalk om te zetten, je krijgt dat de nieuwe Outlook naast de oude geinstalleerd.
aveenhuysen @rammes24 juli 2023 16:37
Vreselijk die nieuwe look, werkt verder ook niet lekker en lekker traag ook......................
Dark Angel 58 24 juli 2023 10:36
Gebruikers van Mail en Agenda worden dan automatisch gemigreerd naar de nieuwe Outlook voor Windows-app.
Ok, maar is Outlook voor de gebruikers ook gratis? Net als Mail en Agenda.
BounceMeister @Dark Angel 5824 juli 2023 11:20
Niet zozeer "gratis" maar gewoon geintegreerd bij het Windows besturingssysteem. Maar dat vraag ik me ook af inderdaad.
SkiFan 24 juli 2023 08:59
En op zich snap ik het helemaal, waarom zou je 3 verschillende apps gaan onderhouden die allemaal min of meer hetzelfde kunnen. Ze hebben nu Mail, de Outlook app uit de store en Outlook als onderdeel van 365.
Cergorach @SkiFan24 juli 2023 09:21
...waarom zou je 3 verschillende apps gaan onderhouden die allemaal min of meer hetzelfde kunnen.
Zouden ze maar allemaal hetzelfde kunnen, dan zou ik er niet zoveel issues mee hebben. De MS Mail app in Windows is echt super ruk, probeer daar maar eens in te troubleshooten als er iets niet goed gaat met de email. Ik wil niet zeggen dat Outlook een perfecte applicatie is, maar daar kan je tenminste in troubleshooten.
Frame164 @Cergorach24 juli 2023 09:33
Wanneer moet je tegenwoordig nog troubleshooten met email? De laatste keer dat ik dat heb moeten doen is echt al jaren gelden.
Cergorach @Frame16424 juli 2023 09:42
Mail troubleshooten komt nog steeds regelmatig voor als je honderden of duizenden gebruikers hebt. En dan is Outlook over het algemeen standaard, maar je hebt altijd een aantal mensen ertussen zitten die het verschil niet weten tussen Outlook en Mail... Na een keer daar op te zijn gestuit (met Mail) en echt heel veel tijd besteed aan uitzoeken of we wellicht via workarounds toch nog wat konden troubleshooten, zelfs met MS support gesproken hierover, gewoon gesteld dat er 0,0 support zou zijn via de MS Mail app. En dat terwijl we wel gewoon (toen) de MacOS mail applicatie ondersteunde (naast Outlook voor Mac) en zelfs een aantal klanten hadden die nog Thunderbird gebruikten...

Zelfs met Exchange Online kom je nog wel eens email issues tegen met de mail client (Outlook).
mcmd @Frame16424 juli 2023 09:47
Ik zelf heb dat enige maanden terug moeten doen toen een gebruiker mij vroeg een mail account toe te voegen op zijn Outlook op de Mac. Gegevens allemaal ingevoerd, druk op "verbinden maar" en mislukt. Dan is het wel jammer dat je geen enkele indicatie krijgt van waarom het mislukt, troubleshooten is dan heel lastig.
SkiFan @Cergorach24 juli 2023 09:32
Klopt, dus ik snap de stap naar de venieuwde Outlook app best. Bovendien past het wel in de traditie, we hebben ook de stap van Outlook Express naar Mail gehad. En nu dus weer van Mail naar vernieuwde Outlook. Heel onlogisch is het allemaal niet.
atthias 24 juli 2023 09:26
Balen heb de nieuwe variant geprobeerd vind het 3 keer niks
MrE 24 juli 2023 09:44
Zou het niets te maken hebben met het stroomlijnen van al hun applicaties?
Onlangs zag ik dat onze Office 365 op het werk meer in lijn kwam met de manier waarop teams er uit ziet (met de keuze icoontjes voor de onderdelen zoals agende e.d. aan de linkerkant).
Zou dit dan niet gewoon een tussestap zijn om alles dadelijk vanuit 1 app te gaan regelen?
84hannes 24 juli 2023 09:11
Waarom begint bij een artikel over Microsoft producten nooit iemand over de Graveyard?
https://killedbymicrosoft.info/
Blokker_1999
@84hannes24 juli 2023 09:46
Omdat het niet relevant is?
84hannes @Blokker_199924 juli 2023 16:56
Helemaal met je eens. Is het dat wel bij Google? Toch zie je het daar consistent genoemd worden, bijvoorbeeld
SgtElPotato in 'Google bleef het lang ontkennen, maar stopt toch met Stadia'

Ik merk een zeker bias.

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