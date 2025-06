Outlook en Teams openen in Microsoft 365 links voortaan standaard in Edge

Links in Outlook en Teams openen voortaan standaard in Edge in plaats van de voorkeursbrowser van gebruikers. Microsoft kondigde al enkele weken geleden aan dat te doen, maar voert de verandering nu door voor Microsoft 365-klanten.

Microsoft bevestigt de verandering in een supportdocument. "Als je een Microsoft 365 Personal- of Family-abonnement hebt, openen links vanuit de Outlook-app voortaan standaard in Microsoft Edge, met de e-mail waarvan die afkomstig is, in de zijbalk van Edge", schrijft het bedrijf. Dat is bedoeld om gebruikers 'sneller toegang te geven tot berichten en daarop te kunnen reageren vanuit hun bijbehorende, geauthenticeerde profielen'. Naast links in Outlook openen ook links vanuit berichten van Teams automatisch in Edge.

De apps negeren daarmee de standaardinstellingen die gebruikers al hebben opgegeven, zoals wanneer ze Chrome of Firefox hebben ingesteld als default browser. Wel kunnen gebruikers dat weer uitschakelen als ze willen. De eerste keer opent de link in Edge, maar gebruikers kunnen dan weer een andere browser aanmerken als standaard. Dat kan ook vanuit de instellingen van Outlook, maar niet vanuit de instellingen van Windows zelf, waar gebruikers normaal al moeten aangeven wat hun standaardbrowser wordt.

Microsoft zei in februari al dat het die verandering wilde doorvoeren. Het bedrijf bracht dat als een voordeel waarmee gebruikers direct in Edge ook de context hadden door de e-mail of het Teams-bericht zelf weer te geven. Dat dat direct ook de standaardoptie zou worden, vertelde Microsoft er echter niet bij.

Het nieuwe beleid geldt voorlopig alleen voor particuliere gebruikers. In de toekomst worden ook beheerde omgevingen binnen Microsoft 365 Professional erin meegenomen. Microsoft heeft admins daarover al ingelicht. Beheerders hebben dertig dagen de tijd om in te stellen wat hun beleid moet worden voor het openen van links.

Microsoft heeft de afgelopen jaren veel kritiek gekregen op de manier waarop het Edge probeert op te dringen aan gebruikers. In Windows 10 werden regelmatig aanpassingen gedaan waarbij de standaardbrowser na een update werd teruggezet naar Edge en het besturingssysteem geeft veel waarschuwingen als gebruikers hun browser willen bijwerken. Eerder deze week werd bekend dat Edge voor het eerst in lange tijd niet meer de een-na-populairste browser is en marktaandeel verliest aan Safari.