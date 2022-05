Microsoft laat andere browsers niet langer Edge-links openen

Apps van derde partijen kunnen in de testversie van Windows 11 niet langer links van Edge openen in andere browsers. Met deze applicaties kon voorheen het microsoft-edge:// -protocol omzeild worden, waarmee Windows automatisch bepaalde links opent in Edge-browsers.

Het is nog onduidelijk hoe Microsoft de protocolomzeilingen in de Insider Preview-build 22499 precies weet te voorkomen. De maker van zo'n omzeilapp, EdgeDeflector, merkte het nieuws als eerste op en zegt dat Microsoft zo'n 8kB extra code aan het protocol heeft toegevoegd. Hij noemt de keuze van Microsoft 'concurrentiebeperkend'. Volgens hem is het mogelijk om de beperking te omzeilen, maar daarvoor moeten er 'destructieve wijzigingen' aan Windows worden doorgevoerd. Daarom zegt de maker EdgeDeflector niet meer te updaten totdat de beperking wordt teruggedraaid.

Microsoft gebruikt het microsoft-edge:// -protocol voor diverse interne applicaties. Als gebruikers bijvoorbeeld via de Windows-zoekbalk een term invoeren en op 'Openen in een browser' klikken of op een hulplink klikken bij Windows-instellingen, opent dat protocol automatisch de Edge-browser, ongeacht welke browser als 'standaard' is gekozen. In Windows 11 moeten gebruikers hun standaardbrowser per extensie instellen, zoals .pdf, .html, en https:// , maar het microsoft-edge:// -protocol kan niet aangepast worden. Ook als de Edge-browser verwijderd wordt, schakelt het protocol niet over naar de standaardbrowser. Er komt dan slechts een foutmelding in beeld te staan als het Edge probeert te openen.