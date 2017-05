Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 08:54, 118 reacties • Feedback

In Microsofts nieuwe Windows 10-versie voor educatieve doeleinden is het niet mogelijk om de standaardbrowser aan te passen. Gebruikers kunnen wel andere browsers downloaden uit de Store, maar links vanuit andere apps en htm-bestanden worden altijd in Edge geopend.

In de lijst van Microsoft met veelgestelde vragen over Windows 10 S staat dat Microsoft Edge altijd de standaardbrowser blijft, bijvoorbeeld als gebruikers een htm-bestand openen. Daarnaast is het niet mogelijk om de standaardzoekmachine aan te passen in Edge en Internet Explorer. In die browsers zijn gebruikers aangewezen op Bing als zij het zoekveld gebruiken.

Alle Windows 10 S-apparaten kunnen tegen betaling geüpgraded worden naar Windows 10 Pro, waardoor onder andere deze beperkingen verdwijnen. De upgrade is uit te voeren via de Windows Store. De faq van Microsoft heeft het over een 'betaalbare prijs'. Het is niet mogelijk terug te gaan naar Windows 10 S als er een upgrade naar Windows 10 Pro is uitgevoerd.

Microsoft geeft kopers van de nieuwe Surface Laptop, die met Windows 10 S wordt geleverd, tot 31 december dit jaar gratis de mogelijkheid om het besturingssysteem aan te passen naar Windows 10 Pro. Daarna kost die upgrade 49 dollar. Dat staat op de pagina met technische details over de laptop.

Gebruikers van Windows 10 S kunnen alleen programma's uit de Windows Store installeren. Dat geldt dus ook voor browsers. Firefox is te downloaden via de appwinkel, maar Google Chrome niet. Of Google van plan is om zijn Chrome-browser uit te brengen in de Windows Store, is nog niet bekend.