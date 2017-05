Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 20:34, 0 reacties • Feedback

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 voor Insiders in de Fast Ring uitgebracht. Bij de Enterprise-versie is de optie toegevoegd om Microsoft Edge in een 'Application Guard' te draaien voor veilige internetsessies. Daarnaast heeft Edge meer opties voor pdf's gekregen.

Microsoft heeft Windows 10 Insider Preview Build 16188 vrijgegeven voor testers in de Fast Ring. In deze versie kunnen gebruikers de Windows Defender Application Guard inschakelen. Vervolgens krijgt Edge de optie om Application Guard-vensters te openen: de browser draait dan in een container, waarvoor Microsoft gebruikmaakt van zijn Hyper-V-virtualisatie.

De internetsessie vindt compleet geïsoleerd van de rest van het systeem en het netwerk plaats, wat de veiligheid enorm vergroot. Bij het sluiten van de container verdwijnen alle sporen bovendien automatisch. Microsoft meldt dat de optie voorlopig alleen werkt bij Windows 10 Enterprise Edition met Hyper-V.



Edge heeft daarnaast de mogelijkheid gekregen om pdf-formulieren in te vullen en gebruikers kunnen nu aantekeningen maken op pdf-documenten. Ook zijn de navigatiemogelijkheden voor pdf's uitgebreid. Verder heeft de assistent Cortana zijn eigen onderdeel bij de instellingen gekregen en is het icoontje voor het Windows Insider Program aangepast naar een Ninjacat. Tenslotte zijn de Magnifier-instellingen uitgebreid zodat slechtzienden meer mogelijkheden voor vergroten en inzoomen hebben.