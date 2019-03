Microsoft test Chrome-extensie die verdachte sites in Edge-sandbox opent

Microsoft heeft zijn Windows Defender Application Guard als browserextensie voor Google Chrome en Mozilla Firefox vrijgegeven als test. De extensie zorgt ervoor dat verdachte sites in een afgeschermde Edge-container openen.

De extensie is bedoeld voor enterpriseomgevingen en controleert url's die gebruikers van Chrome en Firefox willen openen aan de hand van witte lijsten die door de beheerders kunnen worden opgesteld. Als een site niet op de lijst voorkomt, wordt Edge geopend om de pagina in een beschermde container weer te geven.

Binnen die Edge-omgeving kan de gebruiker vrijelijk navigeren en sites openen. Zodra de gebruiker een pagina wil openen die op de lijst van vertrouwde url's staat, opent Chrome of Firefox deze weer, zo meldt Microsoft bij de aankondiging.

Windows Defender Application Guard is onderdeel van buildversie 1803 van Windows 10 Enterprise en Windows 10 Professional. Het maakt internetsessies compleet geïsoleerd van de rest van het systeem en het netwerk in een Hyper-V-container mogelijk. In eerste instantie kunnen Windows Insiders-testgebruikers de extensie uitproberen. Later volgt de brede beschikbaarheid.