Xiaomi kondigt Redmi 7-smartphone aan

Xiaomi heeft maandag de Redmi 7 aangekondigd, een smartphone met 'druppelinkeping' voor de frontcamera en twee camera's aan de achterkant. De fabrikant introduceerde tegelijk een bijbehorende draadloze headset, de Redmi AirDots.

De frontcamera is een 8-megapixelmodel en biedt gezichtsherkenning voor het ontgrendelen van de Redmi 7. Aan de achterkant zit een 12-megapixelcamera met pixelgrootte van 1,25μm en diafragma van f/2.2 in combinatie met een 2-megapixelsensor voor diepte-informatie. Het toestel heeft een 6,25"-scherm met resolutie van 1520x720 pixels.

De processor is de Snapdragon 632 van Qualcomm en er komen varianten met 2GB ram en 16GB opslag, 3GB en 32GB en 4GB ram met 64GB opslag. De accucapaciteit bedraagt 4000mAh, er is een 3,5mm-audioconnector en de fabrikant heeft het toestel van een waterafstotende laag voorzien. Verder biedt de simkaarttray plek aan twee nano-sims en een micro-sdkaart.

De startprijs voor de versie met 2GB werkgeheugen en 16GB opslag is 699 Chinese yuan, omgerekend en met btw is dat zo'n 111 euro. De versie met 4GB ram en 64GB opslag heeft in China een adviesprijs van 999 yuan, wat omgerekend en met btw op 159 euro uitkomt. Optioneel levert het bedrijf de Redmi AirDots mee, een draadloze headset die via bluetooth 5 werkt en die een prijs van 99 yuan heeft, omgerekend zo'n 16 euro.