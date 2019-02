Xiaomi brengt Mi 9 uit met 48-megapixelcamera en draadloze 20W-oplaadfunctie

Xiaomi heeft de Mi 9 en Mi 9 Transparent Edition aangekondigd. De smartphones zijn voorzien van een Snapdragon 855, drie camera’s en een vingerafdrukscanner achter het scherm. Het topmodel krijgt 12GB-ram en volgens Xiaomi laadt de Mi 9 draadloos sneller op dan andere toestellen.

Beide versies van de Xiaomi Mi 9 hebben een oled-scherm van 6,39" met een resolutie van 2280x1080 pixels en een geïntegreerde vingerafdrukscanner. Aan de achterzijde zijn drie camera's geplaatst: een hoofdcamera van 48 megapixel en een diafragma van f/1.75, een secundaire 12-megapixelcamera die volgens Xiaomi twee keer optische zoom mogelijk maakt en 16-megapixelcamera met een groothoeklens van 117 graden.

Xiaomi claimt dat de Mi 9 dankzij de Charge Turbo-functie het snelst draadloos oplaadt van alle toestellen op de markt. Om draadloos laden met 20W mogelijk te maken is wel de optionele Charge Turbo-charging pad of een car mount van Xiaomi vereist. De fabrikant stelt dat de 3300mAh-accu hiermee in honderd minuten volledig kan worden opgeladen. Bekabeld zou dat via de meegeleverde 27W-lader ongeveer een uur duren.

De Xiaomi Mi 9 komt eerst in thuisland China op de markt. De fabrikant zou het toestel ook in Europa willen uitbrengen en maakt daarover wellicht meer details bekend tijdens een geplande persconferentie op het Mobile World Congress in Barcelona.

De Mi 9 komt in verschillende versies uit. De versie met 6GB/128GB zou 2999 yuan of omgerekend 393 euro gaan kosten en de versie met 8GB/128GB krijgt een prijskaartje van 3299 yuan, oftewel 432 euro. De Transparant Edition met een deels doorzichtige achterkant en 12GB/256GB zou een prijs van 3999 yuan of omgerekend 524 euro meekrijgen. Er komt ook een midrange-versie met de naam Mi 9 SE. Dit toestel heeft een 5,97"-scherm, een Snapdragon 712-soc en een prijs van omgerekend 264 euro voor de versie met 6GB/64GB.