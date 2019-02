Het was eigenlijk al duidelijk voordat Xiaomi zondag aan zijn persconferentie begon. Terwijl iedereen naar voren keek, waar een groot scherm video's van Xiaomi-producten liet zien, ging achter in de zaal een gordijn open. Daarachter was kort te zien wat iedereen anderhalf uur later wist: Xiaomi had geen enkele écht nieuwe smartphone meegenomen naar telecombeurs Mobile World Congress. Immers, de Xiaomi Mi 9 was al gepresenteerd in China vorige week, terwijl de Mi Mix 5G simpelweg een variant is van de al bestaande Mi Mix 3 van vorig jaar. Sterker nog: Xiaomi had al gezegd dat het een 5g-variant zou gaan maken van zijn Mi Mix 3. De grootste verrassing zat daarom aan het einde: een ledlampje dat Xiaomi met Philips maakt en voor een tientje gaat verkopen.

Het interessantste van de presentatie waren de momenten waarop Xiaomi de prijzen van zijn telefoons bekendmaakte. De presentator, een topman van Xiaomi met een goede beheersing van het Engels, liet het publiek raden naar de prijzen. Het is een truc die rechtstreeks uit lesboeken over marketing komt en bijvoorbeeld Steve Jobs maakte er bij Apple ook veel gebruik van. Nu heeft Xiaomi hier ook een goed verhaal; de prijs van de Mi 9 is in Europa, met 449 euro, écht messcherp. Bovendien zijn er niet veel elementen waarop Xiaomi lijkt te hebben bespaard ten opzichte van duurdere telefoons. Het schermt bovendien met DxOMark-scores voor de camera. De fabrikant wil maar zeggen: je krijgt een telefoon van hetzelfde niveau voor minder geld.

Of dat zo is, moet blijken in een volledige review, maar voor nu kunnen we in elk geval alvast kijken naar deze telefoon, die volgende week al in diverse Europese landen uitkomt en wellicht dus snel ook in Nederlandse winkels zal liggen. En omdat we er toch waren, hebben we gelijk de twee andere nieuwe Xiaomi's geprobeerd: de Mi 9 SE en Mi Mix 3 5G.