De vele fans op het Forum konden weleens een voorbode zijn van groter succes, zo voorspelden we dik zes jaar geleden in de review van de Mi-Two, de eerste Xiaomi-smartphone die we hebben behandeld. Sindsdien is er veel gebeurd; Xiaomi groeide uit tot een van de bestverkopende smartphonemakers ter wereld. Behalve smartphones biedt de fabrikant nog veel meer producten aan, waarvan de elektrische scooter, smarthomeproducten en natuurljk fitnesstrackers de bekendste zijn.

De Mi 9 is de nieuwste telg in de Mi-serie en met deze telefoon wil Xiaomi een bommetje leggen onder de hoge smartphoneprijzen. Behalve snelle hardware en software bieden, wil de fabrikant iets doen aan datgene wat de echte high-end smartphones nog onderscheidt van budgetvriendelijkere opties, zoals de OnePlus-telefoons en de Pocophone: de camera.

Daarmee is de Mi 9 de eerste 'high-end budget'-smartphone van dit jaar, een klasse waarin Xiaomi zichzelf vermoedelijk gaat beconcurreren met een nieuwe Pocophone, terwijl ook OnePlus en HMD Global zich hierin willen mengen. Wij hebben het 128GB-model getest, dat een prijs heeft van 500 euro, maar er is ook een 64GB-variant te koop voor 449 euro.

We hebben de Mi 9 te leen gekregen van Belsimpel, waarvoor onze dank!