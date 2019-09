Xiaomi introduceert Mi 9 Pro 5G met draadloos snelladen op 30W

Xiaomi heeft de Mi 9 Pro 5G aangekondigd. Het is een variant op de huidige Mi 9 met een iets snellere soc en een 5g-modem. Het toestel ondersteunt draadloos snelladen op 30W. Ook heeft Xiaomi een nieuwe Miui-versie en een tv met kleine randen aangekondigd.

De Mi 9 Pro 5G verandert qua uiterlijk weinig ten opzichte van de reguliere Mi 9. Het scherm heeft nog steeds een inkeping en de drie camera's zijn ongewijzigd. De Mi 9 Pro 5G bevat wel de vernieuwde Snapdragon 855 Plus-chip en een 5g-modem. Ook is er nu een optie voor 12GB ram, waar de Mi 9 met maximaal 8GB ram werd geleverd.

De Mi 9 Pro 5G kan draadloos snelladen met een vermogen van 30W. Hiermee moet de accu van 4000mAh volledig opgeladen zijn in 69 minuten. Voor deze techniek verkoopt Xiaomi een optioneel draadloos snellaadstation dat actief wordt gekoeld met ventilatoren. Dit accessoire kost 199 yuan, omgerekend zo'n 25 euro. De Mi 9 Pro 5G kan bedraad opladen met 40W, waarmee de accu in 48 minuten gevuld moet zijn.

Het nieuwe toestel bevat reverse wireless charging met 10W aan vermogen. Hiermee is de smartphone te gebruiken als draadloos oplaadstation voor andere apparaten die overweg kunnen met de Qi-standaard. Zo kan de telefoon gebruikt worden om bijvoorbeeld draadloze oordopjes, smartwatches en andere smartphones op te laden.

De Mi 9 Pro 5G bevat een oledscherm van 6,39" met een resolutie van 2280x1080 pixels. Het toestel is uitgerust met een lineaire motor voor haptische feedback. Dit zorgt volgens Xiaomi voor 'sterkere vibratie, snellere responstijden en meerdere vibratie-effecten'. Verwacht dat het hierbij gaat om een soort variant op de Haptic Touch-technologie van Apple.

De Mi 9 Pro 5G komt in vier varianten met maximaal 12GB ram en 512GB aan opslagruimte. Het goedkoopste model met 8GB ram en 128GB opslag kost 3699 yuan, omgerekend zo'n 473 euro. Het duurste model met 512GB aan opslag en 12GB ram kost 4299 yuan, dat is omgerekend ongeveer 550 euro. Of het toestel naar Europa komt is nog niet bekend.

Xiaomi heeft verder de nieuwe versie van zijn Android-skin Miui aangekondigd met nieuw ontwerp, nieuwe geluiseffecten en een nieuw lettertype. Miui 11 is naar eigen zeggen het eerste mobiele besturingssysteem met dynamisch schalende lettertypen.

De nieuwe versie van Xiaomi's Android-versie bevat twee nieuwe office-apps: Mi Work en Mi Go. Mi Work heeft ondersteuning voor het delen van bestanden, het versturen van grote documenten en draadloos printen. Mi Go heeft een 'slimme reisassistent' en een 'extreme accubesparingsmodus'. Hiermee belooft Xiaomi 24 uur aan standby-tijd met een resterend accupercentage van 5 procent. Een stabiele rom van Miui 11 komt ergens halverwege in oktober uit in China.

Xiaomi introduceert ook de Full Screen TV Pro-serie. Deze 4k-televisies hebben dunne randen en bevatten een Amlogic T972-processor met vier cores die draaien op maximaal 1,9GHz. De televisies beschikken over 2GB ram en 32GB aan interne opslagcapaciteit.

De televisie komt in drie verschillende formaten. Zo is er een 43"-model te koop voor 1499 Chinese yuan, omgerekend zo'n 192 euro. Een 55"-model is beschikbaar voor 2399 yuan, dat is ongeveer 307 euro. Het duurste model heeft een schermgrootte van 65" en kost 3399 yuan, ofwel omgerekend 435 euro. De televisies zijn vanaf 27 september via Xiaomi's officiële verkoopkanalen verkrijgbaar. Over beschikbaarheid in Europa is nog niets bekend.

Xiaomi kondigde tijdens zijn evenement ook een smartphone met '360-gradenscherm' aan. De Mi Mix Alpha wordt vanaf december op kleine schaal geproduceerd en gaat omgerekend 2560 euro kosten.