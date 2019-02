Xiaomi onthult 5g-variant van Mi Mix 3

Xiaomi gaat een 5g-variant van de Mi Mix 3 uitbrengen. De telefoon is volgens het Chinese bedrijf hetzelfde als de in januari uitgebrachte Mi Mix 3 met zijn schuifmechanisme voor de camera, maar dan wel met de Snapdragon 855-soc, inclusief de X50-5g-modem.

Xiaomi heeft de Mi Mix 3 5G gedemonstreerd middels een Skype-videogesprek dat volgens het bedrijf over het 5g-netwerk van de Spaanse tak van Orange ging. De presentatie van de smartphone werd daar gehouden naar aanleiding van het Mobile World Congress, dat van start gegaan is. Xiaomi claimt dat het het eerste 5g-gesprek is buiten China.

De telefoon moet 'in essentie' hetzelfde zijn als de bestaande Mi Mix 3, maar dan met 5G. Echter, de Mi Mix 3 draait op een Snapdragon 845 en deze nieuwe variant op een Snapdragon 855. Bij de aankondiging van de Sd855 in december claimde Qualcomm dat de processorkernen van deze nieuwe soc ten opzichte van de 845 tot 45 procent betere prestaties kunnen leveren. Hoewel een benchmark uiteindelijk moet uitwijzen hoe groot het verschil tussen de twee zal zijn, is een kloof dus wel degelijk mogelijk.

Belangrijk om te vermelden is wel dat de X50-modem in de Snapdragon 855 niet alle 5g-banden die in de Benelux gebruikt zullen worden, kan benutten. Het is dus nog even de vraag of dit toestel op 5g-netwerken in de Benelux kan en bij welke providers. De geplande opvolger van deze modem, de X55, ondersteunt meer 5g-banden en kan hogere snelheden bereiken.

De Mi Mix 3 5G komt in de kleuren onyx black en sapphire blue op de markt. De introductie vindt plaats in mei en het toestel krijgt een vanafprijs van 599 euro, wat bijna 100 euro meer is dan het origineel. Tussen neus en lippen door vermeldt Xiaomi ook dat er inmiddels meer dan 224 miljoen smartphonegebruikers maandelijks actief zijn op Miui, de Android-schil van het bedrijf.