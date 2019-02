Mi 9-smartphone van Xiaomi krijgt op de Europese markt vanafprijs van 449 euro

De Mi 9, een van de nieuwste topmodellen van de Chinese smartphonemaker Xiaomi, krijgt in Europa een vanafprijs van 449 euro. Daarvoor krijgen gebruikers de variant met 64GB opslaggeheugen in handen. Een releasedatum voor de Benelux is er nog niet.

Voor 50 euro meer, dus 499 euro, krijgen gebruikers de Mi 9 met 128GB opslaggeheugen. Dat maakt Xiaomi bekend op het Mobile World Congress in Barcelona. Alleen van Spanje, Italië en Frankrijk is nu meer bekendgeworden omtrent de release. Die eerste twee landen krijgen het toestel vanaf 28 februari. In Frankrijk gaan pre-orders per direct van start, maar een concrete releasedatum wordt nog niet genoemd. Xiaomi sprak voor deze Europese release van de kleuren ocean blue, lavender violet en piano black. De transparante versie wordt niet genoemd in de presentatie.

De Mi 9 draait op een Snapdragon 855, heeft een oledscherm van 6,39" met een resolutie van 2280x1080 pixels en een geïntegreerde vingerafdrukscanner. Aan de achterzijde zijn drie camera's geplaatst: een hoofdcamera van 48 megapixel en een diafragma van f/1.75, een secundaire 12-megapixelcamera die volgens Xiaomi twee keer optische zoom mogelijk maakt en 16-megapixelcamera met een groothoeklens van 117 graden. In de ranglijsten van DxOMark heeft dit toestel de op een na hoogste score op fotogebied en de hoogste op videogebied.

Xiaomi claimt dat de Mi 9 dankzij de Charge Turbo-functie het snelst draadloos oplaadt van alle toestellen op de markt. Om draadloos laden met 20W mogelijk te maken is wel de optionele Charge Turbo-charging pad of een car mount van Xiaomi vereist. De fabrikant stelt dat de 3300mAh-accu hiermee in negentig minuten volledig kan worden opgeladen. Bekabeld zou dat via de meegeleverde 27W-lader ongeveer een uur duren.