Xiaomi komt met transparante versie van Mi 9-smartphone met 12GB-ram

Xiaomi gaat op 20 februari in het Chinese Peking de Mi 9-smartphone onthullen en dat toestel krijgt ook een speciale, transparante versie die beschikt over 12GB ram. Dit heeft de oprichter van Xiaomi, Lei Jun, laten weten. Daarnaast heeft deze versie ietwat afwijkende cameraspecificaties.

In een bericht op Weibo laat Lei Jun weten dat de Xiaomi Mi 9 Transparent Edition uitkomt. Deze speciale versie van de nieuwe telefoon beschikt naast 12GB-ram over transparant glas aan de achterkant, zodat in ieder geval een deel van de printplaat te zien zal zijn. Wanneer deze transparante versie van het toestel uitkomt is onbekend, maar waarschijnlijk zal daar tijdens de aankondiging op 20 februari meer over bekend worden.

Verder maakt Lei Jun bekend dat de transparante versie van de Mi 9 ietwat afwijkende cameraspecificaties heeft. Xiaomi liet eerder al weten dat het toestel op de achterkant een 48-megapixelcamera krijgt. Dat geldt ook voor de transparante versie, maar die zal niet zoals de standaardversie uit zes lenselementen bestaan en heeft geen diafragma van f/1.75. De 48-megapixelcamera van de 12GB-versie zal uit zeven lenselementen bestaan en heeft een diafragma van f/1.47. Daarmee is de transparante versie wellicht iets beter in staat om foto's in het donker te maken.

De door een Snapdragon 855-soc aangedreven Xiaomi Mi 9-smartphone krijgt naast de 48-megapixelcamera een secundaire 12 megapixelcamera met een diafragma van f/2.2 en twee keer optische zoom. De derde camera is een exemplaar met een resolutie van 16 megapixel en beschikt over een groothoeklens. Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel ook een 3d-dieptesensor.