'China wil voor 2025 zonne-energiecentrale in stratosfeer plaatsen'

China is naar verluidt van plan om tussen 2021 en 2025 een of meer relatief kleine zonnecentrales in de stratosfeer te plaatsen. Dit moet later overgaan in een grotere centrale waarmee daadwerkelijk zonne-energie kan worden gegenereerd voor gebruik op aarde.

Chinese wetenschappers van China's Academy of Space Technology zijn in de stad Chongqing naar verluidt begonnen met de bouw van een vroege experimentele zonne-energiecentrale voor in de stratosfeer, meldt de Sydney Morning Herald op basis van Chinese media. Tussen 2021 en 2025 moeten er een of meerdere zonnecentrales naar de stratosfeer worden gelanceerd, waarmee vooral het concept en de transmissie van de energie naar de aarde moet worden getest. Bijvoorbeeld via een laser of microgolven zou de gegenereerde energie naar de aarde kunnen worden getransporteerd. De stratosfeer is het deel van de atmosfeer tussen een hoogte van grofweg 10 en 50km.

Vervolgens moet in 2030 de bouw beginnen van een megawatt-centrale voor in de ruimte. In 2050 zou de bouw van een commercieel haalbare gigawatt-centrale moeten beginnen. Dergelijke plannen voor het genereren van energie in de ruimte zijn niet nieuw, maar volgens de wetenschappers wordt China met dit project het eerste land ter wereld dat een dergelijk concept gaat realiseren.

Het idee van een dergelijk project is het leveren van een onuitputtelijke bron van schone energie. Volgens een Chinese wetenschappers zou een dergelijke ruimtecentrale uiteindelijk gedurende 99 procent van de tijd betrouwbare energie kunnen leveren met zes keer de intensiteit in vergelijking met aardse zonneparken. In het uiteindelijke concept moet de zonnecentrale in een baan om de aarde komen op een hoogte van 36.000 kilometer.

Het huidige project heeft nog wel een aantal technische uitdagingen die overwonnen moeten worden, zoals het gewicht van een zonnecentrale. Deze zal naar verwachting op 1000 ton uitkomen, wat beduidend zwaarder is dan het 400 ton wegende ISS. Om dit gewichtsprobleem het hoofd te bieden wordt ook onderzocht of het mogelijk is een ruimtefabriek in te zetten waar robots en 3d-printers worden ingezet om de zonnecentrale in de ruimte te bouwen.