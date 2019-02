Gerucht: gebarenbesturing Android Q heeft niet langer Terug-knop

De gebarenbesturing in Android Q voor Google Pixel-telefoons heeft mogelijk niet langer een Terug-knop in beeld staan. Dat claimt XDA-Developers, dat een build van Android Q in handen heeft. De Terug-knop zit sinds het begin in Android.

In plaats daarvan moeten gebruikers naar links vegen vanaf de pilvormige knop onder in beeld, meldt XDA-Developers. De Terug-knop is in de launcher niet zichtbaar, maar binnen apps zit hij nog wel in het huidige Android 9.0 Pie. Die knop zit al sinds 1.0 in Android als onderdeel van de interface. De gebarenbesturing is een optie op de Pixel 1 en 2, maar een niet uit te schakelen standaardelement op de Pixel 3-serie van afgelopen najaar.

Een veeg naar rechts leidt gebruikers naar de vorige app die geopend was. Dat is al zo, maar de animatie is wel aangepast. De nieuwe manier van besturing lost nog niet het grootste kritiekpunt van de gebarenbesturing op, namelijk dat er nog steeds een balk onderin staat die net zo goed onscreen knoppen kan bevatten.

De wijziging heeft vermoedelijk niet veel gevolgen voor andere smartphones. Vrijwel geen andere fabrikant van Android-smartphones heeft de gebarenbesturing uit Android Pie standaard ingesteld op zijn telefoons en veel makers van smartphones hebben een eigen manier van gebarenbesturing ingebouwd. Veel daarvan hebben geen balk die ruimte inneemt. Onder meer OnePlus, Huawei en Motorola hebben een eigen manier van gebarenbesturing gemaakt.

De eerste publieke build van Android Q komt mogelijk volgende maand uit; dat gebeurde bij vorige Android-versies ook. De kans dat daarin deze wijziging al zit, lijkt klein. Die ontwikkelaarsversie is bedoeld voor makers van apps om hun software alvast voor te bereiden op de nieuwe Android-versie. Veel interfacewijzigingen laat Google doorgaans later in het jaar zien, bijvoorbeeld op de eigen ontwikkelaarsconferentie Google I/O of met de release van nieuwe Pixel-telefoons. Dat kan dit jaar tegelijk zijn, want er gaan al maanden geruchten over een 'Pixel 3 Lite'-serie die dit voorjaar zou moeten uitkomen.

XDA heeft al eerder informatie uit de Android Q-build laten zien. Zo zit er een donkere modus in en kunnen gebruikers instellen dat apps alleen op de voorgrond de locatie kunnen opvragen. Ook is er een desktopmodus aanwezig.