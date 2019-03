Android Q-bèta bevat verborgen aangepaste gebarennavigatie

In de bètaversie van Android Q die op Pixel-telefoons draait, zitten ook wijzigingen met betrekking tot de gebarennavigatie verborgen. Deze zijn verder uitgebreid ten opzichte van de bestaande gebaren in Android P.

Naar rechts vegen bracht gebruikers al terug naar de vorige app, maar naar links vegen fungeert nu ook als een forward-knop. Daarnaast leidt omhoogvegen vanaf het centrale menu naar het thuisscherm en is omhoogvegen en vasthouden voor recente apps. Omhoogvegen vanaf het homescreen, haalt de app drawer tevoorschijn. Wie in de launcher zit en omlaagveegt, krijgt het notificatiepaneel te zien, los van hoe hoog op het scherm hij omlaagveegt. In deze nieuwste verschijning van de gebarennavigatie van Google zijn ook de animaties ten opzichte van Android P verbeterd. De terug-knop zit er nog in, ondanks geruchten over diens verdwijning.

XDA Developers schrijft dat een ontwikkelaar de verborgen instellingen heeft gevonden in de Pixel Launcher. Ze zijn te ontgrendelen met een Magisk-module die XDA ervoor heeft gemaakt. Dat betekent wel dat het momenteel alleen mogelijk is op de Pixel en Pixel 2, aangezien Magisk nog niet werkt op de Pixel 3 met Android Q, hoewel dat er wel aan lijkt te komen.

De navigatiegebaren zijn bekend van wat Apple in iOS op de iPhones doet. Ze zitten sinds Android P in het Google-OS, maar moeten ook daar met de hand ingeschakeld worden. Google lijkt nog niet zodanig tevreden met de gebaren dat deze tot standaard gemaakt zijn.

Tip: de wijzigingen zijn makkelijker te zien bij een lagere afspeelsnelheid