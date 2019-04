Documentatie Android Q bevat verwijzingen naar eigen variant 3D Touch

In documentatie voor de tweede bèta van Android Q zijn verwijzingen naar een variant van de aanraking gevonden, genaamd deep press. Mogelijk is dit Googles eigen implementatie van wat 3D Touch genoemd wordt bij Apple.

Volgens de documentatie van Android Q is een deep press ervoor bedoeld om hetzelfde resultaat op te roepen als wat een long press doet, maar dan sneller. Er wordt niet gesproken van speciale hardware om de druk van een aanraking te meten, wat doet denken dat Android dit in de software tracht te doen.

De functie dook eerder op in een easter egg op de Pixel-telefoons, in Android P. Wie in de instellingen een aantal malen op het versienummer tikte en daarna een aantal malen op het logo dat verscheen, belandde in een MS Paint-achtige applicatie. Bijzonder aan die app is dat hij tracht om in te schatten hoe hard gebruikers hun vinger op het scherm leggen, om zo een variatie in breedte van de kwaststrook mogelijk te maken.

Apple kwam op de proppen met deze functie in de vorm van Force Touch. De eerste verschijning hiervan was bij de eerste Apple Watch. Later kwam daar nog een drukniveau bij, waardoor het totaal op drie uitkwam, en werd de functie omgedoopt tot 3D Touch. Dat is te vinden op de iPhones en voegt allerlei extra handigheden toe aan bestaande apps en functies.

Het feit dat Google compatibiliteit voor variërende niveau's van aanrakingsdruk inbouwt in zijn besturingssysteem, betekent mogelijk dat we in de toekomst gaan zien dat smartphonemakers dit voorbeeld volgen aan de hardwarezijde met displays die de druk kunnen meten.

De easter egg in Android P die schijnbaar dezelfde functie heeft