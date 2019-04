Ziggo kampte met omvangrijke storing in Limburg - update 2

Ziggo heeft een storing in heel de provincie Limburg. Het gaat om vast internet, vaste telefonie en video on demand. De problemen begonnen in de vroege zondagochtend. Het is onduidelijk waar het probleem vandaan komt.

Ziggo webcare spreekt er op Twitter van dat de storing zich in heel de provincie Limburg voordoet. Ook op allestoringen.nl is te zien dat veel klanten melding maken van de dienstonderbreking.

Een schatting van hoe lang het duurt voordat de storing is opgelost, kan Ziggo op dit moment niet geven. Het probleem heeft in ieder geval de hoogste prioriteit, stelt de webcare.

Update 17:40: grote delen van Limburg zijn volgens de klantenservice inmiddels weer online.

Update, maandag: In de loop van de zondagavond waren ook de laatste resten van de storing weggewerkt. De klantenservice van Ziggo spreekt in reacties op tweets ervan dat de wettelijke vergoeding van 1/30e van de abonnementskosten van de volgende rekeningen afgehaald worden.