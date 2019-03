ACM: consument moet beheer over toegang tot slimme-meterdata krijgen

De consument moet de regie krijgen over de toegang tot zijn gegevens van slimme meters, vindt de Autoriteit Consument en Markt. Wie geen expliciete toestemming heeft van de consument, zou technisch geen toegang tot de meterdata moeten hebben.

De ACM constateert dat er bij marktpartijen nog veel onduidelijkheid bestaat over wie onder welke voorwaarden toegang tot data van slimme meters heeft. Dit zou er onder andere voor zorgen dat bedrijven afwachtend zijn met het introduceren van nieuwe diensten op dit gebied.

In haar Visie datagovernance energie zet de autoriteit daarom uiteen hoe de toegang tot meetgegevens nu is geregeld en hoe dat zou moeten zijn. De huidige praktijk voldoet in de visie van ACM in ieder geval op belangrijke punten niet, concludeert de autoriteit.

Momenteel kan de consument niet zelf zijn eigen gegevens inzien en de zeggenschap ligt bij de netbeheerder. Derde partijen moeten wel toestemming hebben van klanten om de gegevens te gebruiken, maar die partijen moeten die toestemming vervolgens aan de netbeheerder tonen, die dan beslist over toegang tot de data.

De ACM wil dat consumenten de technische mogelijkheden krijgen om te bepalen wie toegang krijgt en om in te zien wie toegang heeft gekregen. "Het voordeel hiervan is dat het op deze wijze voor de consument altijd inzichtelijk is aan wie hij wanneer en waarvoor toestemming heeft gegeven. Een dergelijk inzagerecht is overigens ook wettelijk vereist op grond van de AVG", schrijft de ACM. Als toegang door niet-geautoriseerde partijen technisch onmogelijk is, zou dit de consument het vertrouwen geven dat zijn privacy niet geschonden kan worden.

Ook maakt de organisatie zich zorgen over de kwaliteit van de meetgegevens die de netbeheerder kan aanleveren. Door storingen en niet-actieve meters zouden die gegevens vaak onvolledig zijn, wat belemmerend zou werken voor de introductie van nieuwe diensten door derde partijen. De autoriteit hoopt dat haar visie bijdraagt aan verbetering, maar niet duidelijk is welke stappen de overheid en de sector verder nemen om ervoor te zorgen dat de zeggenschap weer bij de consument komt.