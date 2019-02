Nederlandse maker van 'slimme energiemeter' Ipsum Energy is failliet

Ipsum Energy is failliet. Het bedrijf uit Enschede, een spin-off van de Universiteit Twente, ontwikkelde een dongle om het elektriciteitsverbruik van alle apparaten in een huis te meten. Die dongle werkte in combinatie met slimme meters.

Het doel van de dongle is het realtime uitlezen van het elektriciteitsverbruik van alle apparaten in een huis of een bedrijf. Het algoritme zou aan de hand van het verbruik van de slimme meter apparaten moeten kunnen herkennen. Op die manier zouden gebruikers beter inzicht moeten kunnen krijgen op hun verbruik, door het inzichtelijk maken van het verbruik per apparaat.

Volgens Tubantia kregen personeelsleden van Ipsum Energy al sinds een half jaar geen salarissen meer en vroegen zij uiteindelijk het faillissement van hun werkgever aan. Bij het bedrijf dat sinds 2012 bestond werkten zes mensen.

De oprichter van het bedrijf, Peter de Bie, begon in 2014 een samenwerking met de Universiteit Twente voor het ontwikkelen van de dongle en het bijbehorende algoritme. Volgens De Bie zouden huishoudens gemiddeld twintig procent kunnen besparen op energiekosten met het gebruik van de dongle, die moest worden ingeplugd bij een slimme energiemeter.

Het doel van het bedrijf was om deals te sluiten met grote energiedistributeurs, zodat het product geleverd zou worden aan klanten. Vorig jaar kondigde de oprichter aan dat in april 2018 een groot contract voor toepassing in 160.000 huizen zou worden ondertekend, maar het is niet bekend of dat daadwerkelijk is gebeurd.

Promotiefilmpje van Ipsum Energy