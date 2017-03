Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 18:34, 31 reacties • Feedback

Slimme meters zijn over het algemeen betrouwbaar. Dat claimt het Nederlandse Agentschap Telecom. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de meters verkeerde standen laten zien, maar dat komt volgens het agentschap in de praktijk nauwelijks voor.

Daarmee weerspreekt het Agentschap Telecom onderzoeksresultaten van de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam, die tot de conclusie kwam dat mogelijk tot 850.000 slimme meters in Nederland de verkeerde meterstanden aangeven.

Volgens de regeringsinstantie, die toeziet op onder meer dit soort apparatuur, komt de interferentie die leidt tot verkeerde meterstanden alleen voor in 'zeer uitzonderlijke omstandigheden'. "Die zeer uitzonderlijke omstandigheden komen normaal gesproken niet voor."

Het Agentschap Telecom zegt wel dat makers van slimme meters de resultaten van het onderzoek mogelijk gaan gebruiken in toekomstige modellen. "Om toekomstige generaties slimme meters nog beter te maken, worden de uitkomsten van dit onderzoek ingebracht in de internationale overleggen waar de eisen voor de slimme elektriciteitsmeters worden vastgesteld en eventueel aangepast", aldus het agentschap.

Daarnaast gaat het Agentschap steekproeven houden om te kijken of controles op de meters bij mensen thuis goed plaatsvinden. Zo wil het ervoor zorgen dat mensen meer vertrouwen krijgen in de nauwkeurigheid van de energiemeters.