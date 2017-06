Agentschap Telecom verscherpt controle op illegaal gebruik netwerkrepeaters

Het Nederlandse Agentschap Telecom gaat het toezicht op het aanbod en gebruik van netwerkrepeaters voor mobiele netwerken verscherpen. Dergelijke apparatuur veroorzaakte volgens het Agentschap dit jaar al 45 storingen bij providers.

Het aantal storingen door het gebruik van de repeaters is daarmee al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Toen vonden er in de eerste helft van het jaar 20 storingen plaats. Over heel 2016 waren er 61 storingen. Volgens het Agentschap Telecom mogen netwerkrepeaters die het signaal van mobiele providers binnenshuis versterken alleen gebruikt worden met toestemming van de betreffende provider. Als mensen of of bedrijven zelf dergelijke hardware inzetten zonder toestemming te vragen, is dat illegaal.

Het Agentschap zegt aanbieders en gebruikers vanaf 1 juli nadrukkelijker te gaan informeren en controleren over de gebruikseisen en -voorwaarden. Wie daarna illegaal gebruik blijft maken van de hardware, krijgt een boete en/of last onder dwangsom.

De toestemming is volgens het Agentschap nodig omdat de hardware geschikt moet zijn voor het specifieke netwerk van de provider. Als er repeaters gebruikt worden die dat niet zijn, kunnen die storing veroorzaken. Daardoor zouden mensen in een bepaalde wijk of regio geen gebruik meer kunnen maken van het mobiele netwerk.

De repeaters waar het Agentschap Telecom op doelt zijn kastjes waarmee bijvoorbeeld 4g-signalen binnenshuis versterkt kunnen worden. De apparaten vangen het signaal buiten op en herhalen het binnenshuis. Dergelijke hardware wordt ook verkocht onder de naam signal boosters. Het gaat niet om wifi-netwerkrepeaters die consumenten in huis kunnen gebruiken voor hun wifi-netwerk.