AMD brengt Radeon Vega Frontier Edition uit voor omgerekend 1071 euro

AMD heeft bekendgemaakt dat de Radeon Vega Frontier Edition op de markt komt voor een adviesprijs van 999 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 1071 euro. In het derde kwartaal volgt de watergekoelde variant voor omgerekend ongeveer 1607 euro.

De door AMD genoemde prijs is lager dan verwacht. Eerder deze maand verscheen de videokaart op bij webshops als pre-order voor een prijs vanaf omgerekend 1300 euro. Een europrijs is officieel niet bekendgemaakt, AMD verkoopt de luchtgekoelde versie voor 999 dollar en de watergekoelde variant komt in het derde kwartaal voor een prijs van 1499 dollar. Eerder kondigde AMD aan dat de Radeon Vega Frontier Edition vanaf 27 juni te koop is. Nu zegt het bedrijf dat de kaart in een select aantal regio's verkrijgbaar is bij webwinkels. In de Benelux lijkt de kaart nog niet verkrijgbaar te zijn.

Reviews van de videokaart zijn nog niet verschenen. Wel publiceerde PC World een 'hands-on', waarin vergelijkingen met de Titan Xp van Nvidia worden gemaakt. De website mocht de Vega-kaart onder toezicht van AMD uitproberen. Er werden benchmarks gedraaid in cad-toepassingen als Catia en Creo, waarin de Vega-kaart 28 procent sneller zou zijn dan de Nvidia-tegenhanger. In SolidWorks zou het verschil oplopen tot 50 procent in het voordeel van de AMD-kaart en in Cinebench is de Frontier Edition 14 procent sneller. AMD heeft de betreffende benchmarkresultaten ook op zijn eigen website gezet.

Onafhankelijke benchmarks zijn echter nog niet verschenen en ook zijn er nog geen gamebenchmarks vrijgegeven. PC World kon de kaart wel in actie zijn in games, maar zonder concrete benchmarkcijfers. AMD benadrukte eerder al dat de Radeon Vega Frontier Edition niet bedoeld is voor gamers. De kaart is gericht op wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers. Het model beschikt over de volledige Vega-gpu met 64 compute-units en is uitgerust met 16GB hbm2. Eind juli worden de RX Vega-videokaarten voor gamers aangekondigd tijdens de Siggraph-beurs.