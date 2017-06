Door Julian Huijbregts, vrijdag 16 juni 2017 11:11, 50 reacties • Feedback

De AMD Radeon Vega Frontier Edition is bij webshops verschenen als pre-order. Een shop uit de VS biedt de kaart voor 1200 dollar aan, in het Verenigd Koninkrijk kost het luchtgekoelde model 1140 pond. Omgerekend zo'n 1300 euro. De watergekoelde versie kost omgerekend bijna 1900 euro.

De dollarprijs omgerekend naar euro's inclusief btw komt uit op ongeveer 1300 euro. Datzelfde geldt voor de omgerekende prijs in Britse ponden. Het watergekoelde model staat bij de webshops te koop voor 1800 dollar of 1650 pond, omgerekend zo'n 1900 euro. De prijsvermeldingen van de AMD Radeon Vega Frontier Edition werden opgemerkt door Videocardz.

AMD maakte eind mei bekend dat de Radeon Vega Frontier Edition vanaf 27 juni te koop is, maar een prijs is officieel nog niet bekendgemaakt. Het is nog niet met zekerheid te zeggen of de prijs bij de webshops ook de adviesprijs is van AMD, maar het feit dat twee winkels de kaarten voor vergelijkbare prijzen aanbieden, lijkt daarop te wijzen.

De Frontier Edition is volgens AMD niet bedoeld voor gamers, maar gericht op wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers. Het model beschikt over de volledige Vega-gpu met 64 compute-units en is uitgerust met 16GB hbm2. Eind juli worden de RX Vega-videokaarten voor gamers aangekondigd tijdens de Siggraph-beurs.