AMD brengt Radeon Instinct-accelerator met Vega-gpu in derde kwartaal uit

AMD heeft tijdens de presentatie van zijn Epyc-serverprocessors ook meer bekendgemaakt over de Radeon Instinct-accelerators voor deep learning-toepassingen. De drie modellen, waarvan de duurste is uitgerust met een Vega-gpu, komen in het derde kwartaal beschikbaar.

Uit de slides, die onder meer door ComputerBase online zijn gezet, blijkt dat bijvoorbeeld Gigabyte en Supermicro hardwarepartners zijn die Radeon Instinct-hardware gaan leveren. Verder maakte AMD bekend dat de Radeon Instinct MI25 beschikt over een Vega-gpu met 64 compute-units en dus over 4096 streamprocessors beschikt.

De kaart is daarmee goed voor 12,3Tflops bij single precision-berekeningen en 24,6Tflops bij half precision. De accelerator is voorzien van 16GB hbm2-geheugen. Wat specificaties en prestaties betreft is de kaart vergelijkbaar met de Radeon Vega Frontier Edition-videokaart. De Instinct-variant is echter geen videokaart, maar een hpc-kaart die in servers wordt gestopt voor deep learning-berekeningen. De kaart moet concurreren met Nvidia's Tesla P100 met Pascal-gpu en de nieuwe V100 met Volta-gpu.

Naast de MI25 verschijnen de MI8 en MI6, die respectievelijk over een Fiji- en Polaris-gpu beschikken. Details over deze modellen maakte AMD al eind vorig jaar bekend bij de aankondiging van de Instinct-kaarten. Toen meldde de fabrikant wel dat het topmodel voorzien zou worden van een Vega-gpu, maar specifieke details waren nog niet bekend. Nog steeds ontbreekt uitgebreide informatie over de Vega-architectuur. Die zal AMD waarschijnlijk bekendmaken bij de introductie van de RX Vega-kaarten voor gamers, eind juli.

AMD toonde bij de presentatie een 2U-serverrack met daarin een moederbord met één Epyc-processor, gecombineerd met vier MI25-accelerators. Bij half precision is die configuratie goed voor zo'n 100Tflops.