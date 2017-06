PlayStation 4-versie van Cities: Skylines komt uit op 15 augustus

Paradox Interactive heeft bekendgemaakt dat Cities: Skylines op 15 augustus uitkomt voor de PlayStation 4. De pc-game uit 2015 verscheen in april al voor de Xbox One. De PS4-versie bevat net als de Xbox One-versie ook de After Dark-uitbreiding.

Al in augustus 2015 liet de uitgever van de game weten dat het spel naar de PS4 zou komen, maar een releasedatum werd nooit bekendgemaakt. Nu toont Paradox Interactive in een trailer dat het spel op 15 augustus uitkomt voor de Sony-console.

De simulatiegame werd in 2015 uitgebracht voor de pc. Tweakers publiceerde destijds een review. Daarna verschenen er verschillende uitbreidingen. De eerste daarvan, After Dark, die een dag- en nachtcyclus toevoegt aan het spel, is inbegrepen bij de consoleversie.

Een adviesprijs voor de PS4-versie is nog niet bekendgemaakt, maar op de Xbox One kost het spel 39,99 euro. Vermoedelijk heeft de PlayStation-versie dezelfde prijs.