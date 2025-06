Cities: Skylines-remaster komt op 15 februari uit voor PS5 en Xbox Series X|S

Cities: Skylines, de citybuilder van uitgever Paradox Interactive, komt op 15 februari beschikbaar als remaster voor de PlayStation 5- en Xbox Series-consoles. Bezitters van de game en eventuele dlc kunnen gratis de remasterversie downloaden.

Volgens de uitgever biedt Cities: Skylines Remastered een aantal nieuwe features, zoals 25 tiles om mee uit te breiden en te bouwen, terwijl de versie voor de PS4 en Xbox One niet verder dan 9 tiles gaat. Volgens Paradox zijn er ook grafische verbeteringen doorgevoerd, maar daar worden geen details over gedeeld.

Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd voor de gebruikersinterface, waaronder een nieuwe afstandsindicator en een paneel om zaken als de tijd en weersomstandigheden te kunnen aanpassen. Daarnaast is er een nieuwe tool om snel elementen te selecteren en zal een map editor aanwezig zijn.

City: Skylines kwam oorspronkelijk alleen uit voor de pc. Dat gebeurde in 2015 en twee jaar later volgde releases voor de PS4 en Xbox One. Daarna kwam ook een versie voor de Nintendo Switch uit, maar deze versies hebben hun beperkingen ten opzichte van de pc-versie.