Paradox kondigt Prison Architect 2 met 3d-graphics aan, release in maart

Paradox Entertainment heeft Prison Architect 2 aangekondigd. Deze gevangenissimulator krijgt, in tegenstelling tot zijn voorganger, 3d-graphics. De game komt op 26 maart uit voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S en gaat 40 euro kosten.

Uitgever Paradox kondigt de game aan met een trailer. Net als in het origineel uit 2015 ontwerpen en beheren spelers in Prison Architects 2 een gevangenis. De game is volgens ontwikkelaar Double Eleven echter volledig opnieuw opgebouwd en krijgt dus 3d-graphics. Spelers krijgen daarmee onder meer de mogelijkheid om gevangenissen met meerdere verdiepingen te bouwen.

Gevangenen kunnen ditmaal ook onderling relaties vormen, zowel in positieve als in negatieve zin. Verder wordt de campagnemodus van het spel verbeterd ten opzichte van deel een en krijgen spelers volgens de ontwikkelaar 'meer controle dan ooit' over onder meer de regels van de gevangenis, de architectuur, en meer.