Makers van Prison Architect werken aan nieuwe game The Last Starship

Introversion Software werkt aan The Last Starship. De makers tonen een alfaversie en nodigen spelers uit voor een toekomstige test op Steam. De indieontwikkelaar is bekend van Prison Architect, waar meer dan vier miljoen exemplaren van zijn verkocht.

In The Last Starship beginnen spelers met een leeg ruimteschip, dat vervolgens moet worden voorzien van aandrijving, levensondersteuning, sensoren en wapens en een 'FTL-drive'. Dat staat voor Faster Than Light en met die aandrijving is het mogelijk om tussen sterrenstelsels te reizen. Mogelijk is het ook een verwijzing naar de game FTL, waar The Last Starship deels op is geïnspireerd.

Het spel krijgt procedureel gegenereerde missies. De ontwikkelaar noemt voorbeelden als het bouwen van een mijn op een asteroïde, het redden van burgers op een transport met motorproblemen en het bouwen van een armada om de strijd aan te gaan met piraten in het Melkwegstelsel.

De makers demonstreren een alfaversie en spelers kunnen op Steam toegang aanvragen tot een speeltest die ergens binnenkort moet plaatsvinden. De ontwikkelaars zeggen dat het spel nog een prototype is met veel placeholders en bugs. Wanneer het spel uitkomt en wat het gaat kosten, is nog niet bekend.

Prison Architect is de meest succesvolle game van Introversion Software. In 2015 kwam daar de 1.0-versie van uit, nadat er al vijf jaar aan het spel was gewerkt. De indiegame is goed verkocht. Begin 2019 waren er 4 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. De ontwikkelaar verkocht toen de rechten aan Paradox Interactive.