Into the Breach van FTL-makers krijgt uitbreiding en komt naar Netflix Games

Subset Games brengt op 19 juli de Advanced Edition van turn-based strategiegame Into the Breach uit. Dat is een gratis upgrade voor de indiegame die in 2018 verscheen. Het spel komt ook naar Android en iOS via Netflix Games.

Volgens de makers zorgt de Advanced Edition-update ervoor dat het spel 'als nieuw' aanvoelt en krijgt het spel 'meer van bijna alles'. De gratis update voegt nieuwe squads, wapens, piloten, vijanden en uitdagingen toe. Het spel komt ook voor het eerst fysiek uit voor de Nintendo Switch.

De uitbreiding komt op 19 juli naar de bestaande versies van de game voor pc en Nintendo Switch. Vanaf die datum is het spel ook beschikbaar via Netflix Games. Dat wil zeggen dat er Android- en iOS-versies beschikbaar komen, die alleen te downloaden zijn door Netflix-abonnees.

Of de mobiele versie van Into the Breach later ook los verkrijgbaar zal zijn op Android en iOS, is nog niet bekend. In een faq schrijven de makers dat het spel 'op dit moment' alleen via Netflix Games te spelen zal zijn.

Into the Breach is een turn-based strategiegame waarin spelers met mechs steden moeten verdedigen tegen gigantische insecten. De game is afkomstig van de makers van de succesvolle indiegame FTL: Faster Than Light, die in 2012 verscheen. Beide games gebruiken dezelfde pixel-artstijl.