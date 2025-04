Netflix brengt dit jaar veertig games uit op zijn streamingplatform

Er verschijnen dit jaar veertig games op streamingdienst Netflix. Dat maakt het bedrijf op maandag bekend. Volgens Netflix zijn er zeventig games in ontwikkeling bij externe bedrijven. Volgend jaar komen ook Monument Valley 1 en 2 uit op het platform.

Netflix bevestigt de komst van veertig nieuwe games in 2023 op maandag in een blogpost. Volgens de streamingdienst zijn er momenteel zeventig games voor het platform in ontwikkeling bij partnerbedrijven, boven op de zestien games waar de streamingdienst zelf aan werkt. Tot op heden zijn er 55 spellen op Netflix uitgekomen sinds het bedrijf eind 2021 begon met het aanbieden van games.

De streamingdienst meldt op maandag onder meer dat er later dit jaar een nieuwe Too Hot to Handle-game verschijnt, die wordt gebaseerd op de gelijknamige serie. Het bedrijf kwam eerder al met Too Hot to Handle: Love is a Game. Volgens Netflix is dat tot op heden een van zijn meest gespeelde games. Op 18 april komt er daarnaast een Mighty Quest: Rogue Palace-game uit van Ubisoft. Dat betreft een roguelite die zich afspeelt in het universum van de game The Mighty Quest for Epic Loot.

Volgend jaar verschijnen verder de Monument Valley-games op Netflix. Die puzzelgames kwamen eerder uit voor Android en iOS en kwamen vorig jaar beschikbaar voor Windows. Ook is er een nieuwe game van Super Evil Megacorp in ontwikkeling, die exclusief op Netflix moet uitkomen. Het bedrijf deelt daar later dit jaar meer details over.

Netflix begon in november 2021 met het aanbieden van games op zijn streamingdienst. Het bedrijf doet dat via Android- en iOS-apparaten. De streamingdienst deelt geen concrete cijfers over hoe populair de games op zijn platform zijn, maar zegt op maandag tegen journalisten van onder meer IGN dat het op het gebied van gebruikersgroei 'zeer tevreden' is met de vorderingen tot nu toe.