Respawn Entertainment opent nieuwe studio voor ontwikkeling Apex Legends

EA-dochterbedrijf Respawn Entertainment opent zijn derde studio in de Amerikaanse staat Wisconsin. De studio gaat zich richten op het ondersteunen van de populaire free-to-playshooter Apex Legends.

Respawn Entertainment meldt dat de nieuwe studio fungeert als een uitbreiding van het Apex Legends-ontwikkelteam. De studio komt te staan in de Amerikaanse stad Madison. Ryan Burnett, die voorheen werkte bij Epic Games en Call of Duty-ontwikkelaar Raven Software, komt aan het hoofd van de nieuwe studio te staan.

De nieuwe studio zal zich in eerste instantie vooral richten op het ontwikkelen van Apex Legends, maar kan in de toekomst ook bijdragen leveren aan andere Respawn-titels, vertelt het bedrijf in een interview met Gamesindustry.biz. Het is de derde studio van het bedrijf; Respawn begon in Californië en opende in 2019 een locatie in Vancouver.

Respawn Entertainment werd in 2010 geopend door Call of Duty-veteranen Vince Zampella en Jason West. In 2014 bracht de ontwikkelaar Titanfall uit, gevolgd door een sequel in 2016. Apex Legends kwam in 2019 uit. Het betreft een free-to-playbattleroyalegame voor pc's en consoles. Respawn werkt momenteel ook aan een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order, die op de planning staat voor eind april.