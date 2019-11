"Execute Order 66". Sommige quotes uit het Star Wars-universum zijn nog memorabeler dan deze woorden van Chancellor Palpatine in Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, maar veel zijn het er niet. Met deze woorden maakte Palpatine feitelijk een einde aan de Jedi Order. Het kleine groepje Jedi dat de 'Great Jedi Purge' overleefde, sloeg op de vlucht en verschool zich voor de jagende soldaten van de Empire. Het is hoe Master Yoda op Dagobah en Obi-Wan Kenobi op Tatooine belandde, en hoe Cal Kestis, het hoofdpersonage van Star Wars: Jedi Fallen Order, op Bracca terechtkwam.

Cal was nog een jonge Jedi Padawan toen de Jedi Purge plaatsvond. Hij wist te ontkomen en zich, door zijn Force-krachten niet te gebruiken, verborgen te houden als scrapper op Bracca, een planeet waar ruimteschepen uit elkaar worden gehaald om onderdelen te kunnen gebruiken voor nieuwe schepen. Hier leeft Cal in relatieve veiligheid, tot hij zijn Force-krachten moet aanspreken om een vriend te redden. Zoals bekend kunnen andere Force-gebruikers dat voelen, dus het is geen toeval dat enkele momenten later twee Inquisitors, Second Sister en Ninth Sister, voor zijn neus staan. Deze Inquisitors zijn Force-users die door de Galactic Empire zijn gerekruteerd om jacht te maken op de overgebleven Jedi en Force-sensitive kinderen. Doorgewinterde Star Wars-fans zullen ze al kennen: de Sisters en Brothers van de Inquisitorius komen ook voorbij in comics en in de televisieserie Star Wars: Rebels.

De vroege ontmoeting met de Inquisitors leidt tot een kort gevecht tussen Cal en Second Sister, maar Cal wordt gered door Cere en Greez. Hij springt aan boord van het ruimteschip Mantis en even later vlucht het drietal richting hyperspace. Hier leert Cal dat de ontmoeting geen toeval is. Cere is een voormalig Jedi en heeft Cal nodig in de jacht naar een mysterieuze Jedi Holocron. De informatie op die Holocron zou een eerste stap richting de opbouw van een nieuwe Jedi Order kunnen zijn. Sleutelplaats van handeling daarbij is een geheimzinnige Vault op Bogano, maar om die te kunnen openen moet Cal informatie uit diverse tombes halen. Die bevinden zich op de planeten Zeffo en Dathomir, terwijl ook de Great Tree op Kashyyyk een rol speelt.

Zo vormen de ontmoeting tussen Cere en Cal en de eerste stapjes op Bogano het begin van een avontuur dat doorspekt is met referenties naar allerlei bekende en minder bekende Star Wars-verhalen. Op Bogano ontmoet Cal bovendien BD-1, een kleine droid die vanaf dat moment zijn metgezel wordt. Hij vertegenwoordigt een belangrijk deel van de humor die een onmisbaar onderdeel vormt van wat de 'Star Wars-formule' succesvol en herkenbaar maakt. De band tussen Cal en BD-1 doet ook denken aan die van Anakin en Luke Skywalker, en R2-D2 en Poe Dameron en BB-1. Anders gezegd: een held is niet compleet zonder een eigen droid, dus vanzelfsprekend heeft Cal er ook een.

Veel extra achtergrondverhaal via 'Force Echoes'

Het is moeilijk om veel meer over het verhaal te vertellen zonder daar spoilers bij te geven. Toch zijn nog twee zaken het benoemen zeker waard. In de eerste plaats slaagt Respawn erin een verhaal te vertellen dat de moeite waard is, van begin tot eind. Daarnaast zit de wereld boordevol met 'Force echoes'. Dit zijn plaatsen waar Cal dankzij een zeldzame speciale gave kan aanvoelen wat er ter plaatse is gebeurd. Zo krijg je parallel aan het verhaal een hele geschiedenis mee van allerlei gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens en na de Clone Wars, en waarvan het overgrote deel natuurlijk vrij donker en treurig van aard is.