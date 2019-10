EA brengt zijn games weer naar Steam en voegt ook EA Access-abonnement toe

EA gaat zijn games weer aanbieden op Steam en het EA Access-abonnement komt ook naar het platform. Verder worden de vriendenlijsten verbonden. De eerste EA-game die in het kader van de hernieuwde samenwerking op Steam verschijnt, is Star Wars Jedi: Fallen Order.

Electronic Arts meldt dat EA Access ergens in de lente van volgend jaar op Steam verschijnt. Mike Blank, een onderdirecteur bij EA, licht tegenover The Verge toe dat dit abonnement afwijkt van het bestaande Origin Access voor de pc: 'Ik zou erop rekenen dat de gamecatalogus meer zal lijken op wat je ziet bij EA Access op de Xbox of PlayStation'. EA Access voor de Xbox One omvat zo'n tachtig games en voor de PS4 zijn dat er ongeveer veertig, terwijl Origin Access voor de pc meer dan 230 titels beslaat. De kosten voor EA Access op Steam bedragen 5 dollar per maand of 30 dollar per jaar. Welke titels precies deel uitmaken van EA's abonnementsdienst op Steam is nog onbekend.

Op 15 november verschijnt Star Wars Jedi: Fallen Order op Origin en dus ook op Steam. Ergens in de komende maanden komen ook The Sims 4 en Unravel 2 beschikbaar, en multiplayergames als Apex Legends, FIFA 20 en Battlefield V komen ergens volgens jaar uit op Steam. Volgens Blank komen er nog meer aankondigingen van andere titels, maar welke dat zijn is onbekend. Ook is nog onduidelijk of EA van plan is om al zijn toekomstige games ook meteen op Steam aan te bieden.

EA en Valve werken momenteel nog aan het verbinden van de vriendenlijsten van beide platforms, zo zegt Blank tegen Engadget. Dat betekent dat 'crossplay' dus mogelijk is bij de multiplayergames, al is nog onbekend wanneer dat precies beschikbaar komt.

Blank licht ook toe dat spelers nog wel een EA-account nodig hebben om EA Access op Steam te kunnen aanschaffen. Ook is tijdens het instellingsproces nog de Origin-launcher nodig, maar zodra de accounts aan elkaar gekoppeld zijn, is het mogelijk om de games direct vanuit Steam te openen. Dit werkt in feite hetzelfde als met uPlay. Games die via Origin gekocht zijn, kunnen echter nog niet worden opgestart via Steam, al hint Blank er op dat daar wellicht in de toekomst verandering in komt.

EA plaatste enkele dagen geleden al teasers over de terugkeer naar Steam. Electronic Arts verkocht in het verleden gewoon zijn games op Steam, tot het bedrijf in 2011 besloot met zijn eigen Origin-platform te komen. De laatste game die EA tot vandaag op Steam aanbood, was Warp, in 2012. Star Wars Jedi: Fallen Order wordt de eerste nieuwe EA-game sinds jaren die weer via Steam beschikbaar komt.