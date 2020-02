Electronic Arts verhoogt Steam-prijzen van veel van zijn games

Gameuitgever Electronic Arts heeft de afgelopen week de prijzen op veel van zijn games op Steam flink verhoogd. Het gaat om toenames van 25 procent, 33 procent en zelfs 100 procent. De prijzen op EA's eigen Origin-platform zijn hetzelfde gebleven.

Waarom de prijzen omhoog zijn gegaan, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk wat voor logica erachter zit. Zo zijn bijvoorbeeld Battlefield: Bad Company 2, Dragon Age: Origins en Spore 25 tot 100 procent duurder geworden op Steam, maar Mass Effect 2 is juist gelijk gebleven, hoewel die game al 20 euro kost. De games in kwestie zijn negen tot twaalf jaar oud. Per regio lopen de wijzigingen ook sterk uiteen, en de VS wordt bijvoorbeeld helemaal niet getroffen. In de tabel onder dit artikel staat een greep uit EA's Steam-aanbod.

In sommige gevallen was de Origin-versie van een game al goedkoper dan op Steam en met deze zet is die kloof dus verder vergroot. De enige uitzondering lijkt The Sims 3 te zijn, die game is van 39,99 euro naar 19,99 euro gegaan, maar 39,99 euro was al uitzonderlijk duur voor een 11 jaar oude game.

Sinds de start van EA's Origin-platform in 2011 staan er nog maar relatief weinig EA-games op Steam. Echter, afgelopen herfst kondigde de gameuitgever aan dat het terug zou keren naar Valves platform. In het kader daarvan is Sar Wars Jedi: Fallen Order op Steam uitgekomen. Games die nog volgen, zijn Apex Legends, Battlefield V, Unravel Two en meer.