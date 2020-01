Remaster van Fallout-voorganger Wasteland uit 1988 komt op 25 februari uit

De remaster van Wasteland, de rpg uit 1988 die tevens de spirituele voorganger van de Fallout-franchise is, komt op 25 februari uit. Het spel zal nieuwe graphics, geluidseffecten, muziek en meer hebben, maar de gameplay moet 'zeer trouw aan het origineel blijven'.

Brian Fargo, hoofd van ontwikkelstudio inXile Entertainment, maakt het nieuws bekend op Twitter en stelt erbij dat de game ook naar de Xbox komt. InXile is een dochteronderneming van Microsoft, dus een release op de PlayStation 4 zit hoogstwaarschijnlijk niet in de kaarten. Op Windows komt de game uit op de Windows Store, Steam en GOG. Op Microsofts console komt de game ook naar abonnementsdienst Xbox Game Pass. Een prijs voor de losse koop is nog niet bekend.

Het originele Wasteland werd ontwikkeld door Interplay Productions. Het spel werd uitgegeven door Electronic Arts, dat bij de deal ook de rechten ervoor in handen kreeg. EA wilde deze niet verlenen voor een vervolg op Wasteland, waarna Interplay opnieuw naar de tekentafel ging en Fallout 1 de wereld in bracht. Dat was in 1997. De Wasteland-rechten zijn tegenwoordig in handen van inXile Entertainment, dat is opgericht door Interplay-medeoprichter Brian Fargo. Daarmee zijn de rechten dus min of meer terug bij de oorspronkelijke Wasteland-makers. De rechten voor Fallout zijn tussen Fallout 2 en 3 in handen van Bethesda gekomen.

De rechten zijn ook gebruikt voor Wasteland 2, dat in 2014 uitkwam en inmiddels verkrijgbaar is op Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One en de Switch. Wasteland 3 is ook in de maak en verschijnt op 18 mei op dezelfde platformen, behalve de Nintendo Switch.