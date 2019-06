Fallout 76 krijgt menselijke npc's en battle-royalemodus

Fallout 76 krijgt in de herfst van dit jaar de update Wastelanders die menselijke npc's toevoegt. Het gebrek aan levende npc's was een groot kritiekpunt op het spel. Ook komt er een battle-royalemodus met de naam Nuclear Winter.

Bethesda liet tijdens de E3 weten dat sommige kritiek terecht was en geluisterd te hebben naar feedback over Fallout 76. Het bedrijf heeft daarom flinke verbeteringen door willen voeren. Een van die verbeteringen betreft de komst van Wastelanders, een gratis update die menselijke npc's met dialogen en quests toevoegt. Mensen keren namelijk terug in de Appalachian Wasteland na de pogingen van de speler om een nieuwe beschaving op te bouwen op de resten van de oude. Ook bevat de update nieuwe wapens en andere onderdelen van de uitrusting. Een van de kritiekpunten op het spel was dat dit 'leeg' aanvoelde door het gebrek aan npc's.

Verder komt er de battle-royalemodus Nuclear Winter. Hierbij strijden spelers tegen 51 anderen terwijl een ring van vuur hen langzaam insluit. Als de speler overleeft krijgt hij toegang tot steeds meer delen van Vault 51.

Van 10 tot 17 juni is Fallout 76 gratis te spelen waarbij spelers kennis kunnen maken met Nuclear Winter. De battle-royalmodus verschijnt vervolgens in november.