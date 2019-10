Bethesda kondigt 15 euro per maand kostend abonnement aan voor Fallout 76

Gamemaker Bethesda heeft een abonnement aangekondigd voor spelers van de game Fallout 76. Met het abonnement, dat 15 euro per maand of 120 euro per jaar kost, kunnen gebruikers in 'private worlds' spelen met contacten of onbeperkt scrap opslaan.

Fallout 1st, zoals het abonnement heet, maakt onderdeel uit van de 1.2.4.6-update van de game, zegt Bethesda. Het abonnement geeft spelers de mogelijkheid om een 'private world' te beginnen om samen met zeven andere, zelf gekozen spelers te spelen. Alleen de initiatiefnemer hoeft een abonnement te hebben.

Bovendien kunnen spelers in de game onbeperkt scrap opslaan, zit er een survivaltent bij die in de game als punt dient om snel heen te kunnen reizen en krijgen spelers per maand 1650 Atoms om in de Atomic Shop te besteden.

Het abonnement is niet ter vervanging van de aanschafprijs, maar is beschikbaar voor spelers na de aankoop. De game kwam vorig jaar uit, maar zat aanvankelijk volgens onder meer Tweakers vol met bugs. Het abonnement is per direct beschikbaar. Bethesda had eerder gezegd dat het deze week de functie van privéservers beschikbaar zou maken, maar vermeldde toen niet dat het onderdeel zou zijn van een abonnement.

Terugkijken: Fallout 76-review