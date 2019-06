Bethesda verlengt 'pre-bèta' Fallout 76’s Nuclear Winter

De onlangs aangekondigde 'pre-bèta' van de battle royale-modus van Fallout 76, blijft voorlopig gratis beschikbaar. Ook zal de modus meer updates ontvangen. De test zou eigenlijk van 10 tot 17 juni duren maar Bethesda verlengt deze naar eigen zeggen wegens de populariteit.

De battle royale-modus van Fallout 76 werd tijdens de E3 afgelopen week aangekondigd, samen met het bericht dat van 10 tot 17 juni iedereen gratis Fallout 76 en de nieuwe modus kon spelen. De toegang tot Nuclear Winter is, volgens Bethesda vanwege het succes, verlengd tot een nog nader te benoemen datum. Verder blijven er updates komen voor de nieuwe modus.

In de battle royale-modus vechten 52 spelers, in teams van vier, het tot de laatste man uit om de volgende Vault 51 Overseer te vinden. In de modus kunnen spelers stijgen in rang, nieuwe en exclusieve perks vrijspelen en een C.A.M.P opbouwen. Ook is er een mogelijkheid om een nucleaire bom af te laten gaan. Hoe verder een speler komt, hoe meer gedeeltes van Vault 51 hij vrijspeelt. Spelers kunnen daarnaast beloningen vrijspelen zoals cosmetica en workshop-voorwerpen, die vervolgens voor alle personages in alle modes beschikbaar zijn.

Fallout 76 kwam vorig jaar eind november uit en heeft sinds zijn release een aantal problemen gehad. Zo teleporteerden spelers naar nog niet uitgebrachte Vaults, waren er godmode-bugs en was er een reeks aan andere problemen.