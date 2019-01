Fallout 76 bevat 'ontwikkelaarsruimte' met onuitgebrachte items

In Fallout 76 zit een ruimte voor ontwikkelaars om items te testen, waaronder onuitgebrachte spullen. Spelers hebben een manier gevonden om de ruimte binnen te komen, en hebben spullen uit de ruimte aangeboden op eBay. Bethesda is begonnen met het bannen van gebruikers.

De meldingen over het bestaan van de ontwikkelaarsruimte in Fallout 76 kwamen enkele dagen geleden via Reddit naar buiten, maar volgens bronnen van Eurogamer zou er op Discord-servers al weken over zijn gesproken. De bewuste plek zou niet moeilijk vindbaar zijn, maar om er binnen te komen zouden 'illegale methoden' zijn gebruikt, iets dat Eurogamer niet verder toelicht. Video's van spelers laten zien hoe zij gebruikmaken van de omgeving die bedoeld is voor ontwikkelaars.

In de bewuste ruimte kunnen spelers alle items in het spel vinden, inclusief onuitgebrachte spullen. Waarschijnlijk is het de intentie dat ontwikkelaars de omgeving kunnen gebruiken om spullen te testen, maar het is dus niet de bedoeling dat spelers deze kunnen betreden. Na het ontdekken van de ontwikkelaarsruimte verschenen er verscheidene nog onuitgebrachte spullen op eBay.

Bethesda zou inmiddels op de hoogte zijn en tijdelijke bans hebben uitgedeeld aan spelers die de ruimte betreden. Ook heeft de uitgever contact opgenomen met spelers om te vragen hoe zij de ontwikkelaarsruimte zijn binnengekomen, wat erop wijst dat er nog geen manier is gevonden om het probleem te verhelpen.

Daarnaast hebben spelers een npc gevonden in de ontwikkelaarsruimte, met de naam Wobby. Het lijkt erop dat deze npc gebruikt wordt om wapens op te testen, al is het ook mogelijk dat Bethesda op termijn van plan is om npc's toe te voegen aan het spel.